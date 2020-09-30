غرفة القاهرة تجتمع مع عدد من البنوك لمناقشة خدمات جديدة للتجار





بحث اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية وسيد النواوي أمين الصندوق المساعد سبل زيادة خدمات الغرفة من خلال اتفاقيات جديدة مع عدد من البنوك .





جاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من ممثلي البنوك المختلفة لمناقشة اتفاقيات جديدة تفيد الطرفين.





عيار 24 يسجل 949 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء اقرأ أيضا..

وقال اللواء صلاح العبد أن الهدف من الاجتماع تحقيق أكبر استفادة للغرفة من خلال التعاون مع البنوك بما ينعكس علي تقديم خدمات جديدة لمنتسبي غرفتنا من تجار وصناع ومؤدي خدمات خاصة أنه يتم باستمرار عقد مثل هذه الجلسات وتنوع البنوك لتحقيق اكبر استفادة للغرفة.





وقال سيد النواوي إن الاتجاه الي عقد هذه الاجتماعات يؤكد حرص مجلس إدارة الغرفة ومسئولي الصندوق علي تقديم كل ما هو جديد للتجار من خلال مناقشة انسب الوسائل التي تحقق هدف الغرفة في هذا الشأن وتفيد منتسبي الغرفة بتقديم خدمات جديدة ومتطورة لهم.



