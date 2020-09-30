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اقتصاد

غرفة القاهرة تجتمع مع عدد من البنوك لمناقشة خدمات جديدة للتجار

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بحث اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية وسيد النواوي أمين الصندوق المساعد  سبل زيادة خدمات الغرفة من خلال اتفاقيات جديدة مع عدد من البنوك .

جاء ذلك خلال اجتماع مع مجموعة من ممثلي البنوك المختلفة لمناقشة اتفاقيات جديدة تفيد الطرفين. 


وقال اللواء صلاح العبد أن الهدف من الاجتماع تحقيق أكبر استفادة للغرفة من خلال التعاون مع البنوك  بما ينعكس علي تقديم خدمات جديدة لمنتسبي غرفتنا من تجار وصناع ومؤدي خدمات خاصة أنه يتم باستمرار عقد مثل هذه الجلسات وتنوع البنوك لتحقيق اكبر استفادة للغرفة.

وقال سيد النواوي  إن الاتجاه الي عقد هذه الاجتماعات  يؤكد حرص مجلس إدارة الغرفة ومسئولي الصندوق علي تقديم كل ما هو جديد للتجار  من خلال مناقشة انسب الوسائل التي تحقق هدف الغرفة في هذا الشأن وتفيد منتسبي الغرفة بتقديم خدمات جديدة ومتطورة لهم.

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