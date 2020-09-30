أستاذ صحة عامة يكشف عن 3 شروط لمعرفة ما إذا كانت لقاحات كورونا ناجحة أم لا

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إنه لا نستطيع أن نقول إن التطعيم الروسي آمن 100% حتى اليوم، مشيرا إلى أن التجارب الأولية تعتبر ناجحة.





وأضاف "المر" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه لا يجب أـن نقول إن هناك لقاحات ناجحة إلا فى حالة وجود ثلاثة شروط، وهو أن يكون ناجحا وفعالا ولا يوجد لديه آثار جانبية، وأهمها هو قدرته على منع إصابة الفرد بـ كورونا





وأشار إلى أنه يجب الانتظار لفترة معينة قد تطول فى بعض الأحيان من أجل القدرة على تأكيد فعالية أى لقاح، لافتا إلى أنه يجب أن يستغرق فترة لمدة ستة أشهر آمن وفعال وهناك استمرارية فعاليته، حينها نستطيع أن نقول علميا إنه ناجح.





وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعلن ما إذا كان اللقاح فعالا أم لا، متابعا أن التطعيم شيء واستمراريته شيء آخر، بالإضافة إلى وجود مشكلة فى قدرة الدولة على تطعيم 20% من شعبها.



