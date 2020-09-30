د. هبة جمال الدين تكتب: التعويضات المالية للمصريين من إسرائيل

مثلما نجح اليهود في الحصول علي تعويضات الألمان عن مجازر النازي فيما يسمى بالمحرقة؛ فعلينا كمصريين أن نطالب إسرائيل بدفع تعويضات مالية لا تقل عما يدفعه الألمان لليهود، هنا قد يعتقد البعض أنني أبالغ، ولكنها هذه الحقيقة فما فعله الإسرائيليون والصهاينة في حق الشعب المصري، لا يقل بشاعة عن جرائم النازي فعلينا أن نتذكر على سبيل المثال لا الحصر:





- مذبحة بحر البقر: في الثامن من أبريل عام 1970 م ارتكبت القوات الجوية الإسرائيلية مذبحة ضد مدرسة أطفال في المرحلة الابتدائية، حيث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، وأدى الهجوم إلى استشهاد 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين و12 من المدرسين والعمال وتدمير مبنى المدرسة تمامًا.





"فهل هؤلاء الأطفال ليسوا مثل أطفال اليهود الذين قتلهم النازي، رغم أنه لم يقصفهم بالفنتوم وهم يأملون في التعلم والتطلع للمستقبل الذي اغتصبه النازي الصهيوني بدم بارد؟".





- مذبحة الأسري المصريين "ما أسمته إسرائيل بشاكيد": هي مذبحة نفذها الجيش الصهيوني ضد الأسرى العزل عام 1967 عقب انتهاء القتال في شبه جزيرة سيناء راح ضحيتها 250 مجندا مصريا تم ذبحهم ودفن بعضهم أحياء على أيدي حملة "شاكيد" العسكرية التي قادها الضابط الإسرائيلي السفاح بنيامين بن اليعازر، وتباهوا بها ووثقوها في فيلم تسجيلي.





"فما الفرق بين جرائم النازي وارتكابه المقابر الجماعية ضد اليهود، وهذه المقبرة الجماعية للأسرى العزل أليس لنا حقوق في رقبة النازيين الصهاينة؟"





- مذبحة مصنع أبوزعبل عام 1970: 12 فبراير 1970 قصف الجيش الإسرائيلي للعمال المدنيين العزل واستشهد 70 عاملا وأصيب 69 عاملا بحروق شديدة الخطورة.

"فهل هذه المحرقة ليست كمحرقة النازي؟"





- فضيحة لافون 1954 : (اشتهرت بالعبرية ب עסק הביש، بالعربية: قضية العار) هي عملية سرية إسرائيلية فاشلة كانت تعرف بعملية سوزانا كان من المفترض أن تتم في مصر، عن طريق تفجير أهداف مصرية وأمريكية وبريطانية في مصر، في صيف عام 1954، ولكن هذه العملية اكتشفتها السلطات المصرية وسميت باسم "فضيحة لافون" نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بنحاس لافون الذي اتهم بإعطاء الأوامر لتنفيذها.





ألم يكن مخططا قتل مصريين وأجانب وتوريط الحكومة المصرية ألا يمثل ذلك اعتداءً على سيادة الدولة وتآمرا عليها. وتوضح صحيفة يديعوت احرونوت أن الموساد الإسرائيلي قام بتجنيد يهود مصريين على رأسهم مارسيل نينو اليهودية المصرية آنذاك كجزء من "وحدة 131" التابعة للموساد، والتي كانت مهمتها شن عمليات تخريبية في الدول العربية، وكان هدفها الأول إسقاط الملك فاروق في مصر، الذي كان معاديا لإسرائيل، وإلى تخريب العلاقات المصرية البريطانية عبر الهجمات ".





"هنا ألا يعتبر اليهود المصريين المتهمين متأمرين على وطنهم أين الولاء للوطن فأي خائن أو متأمر يحاكم ويتم مقاضاته وتسقط حقوقه

وإذا نظرنا للدور التخريبي الذي ارتكبه الموساد الإسرائيلي في حق المصريين وتجنيدها لعدد من اليهود المصريين الذي عملوا كعملاء للموساد قاموا بتخريب الاقتصاد وارتكبوا العديد من الجرائم كترويج المخدرات الأمر الذي رصده كتاب يوسي ميلمان ودان رفيف "Imperfect Spies" او الجواسيس الفشلة حيث يلقى الكتاب الضوء على المؤامرات الخطرة التى خططتها ونفذها عملاء يهود من أجل إلحاق الضرر بمصر وبالزعيم جمال عبد الناصر فى السنوات التى سبقت القبض على مجموعة من اليهود المصريين الذين يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية. وكانت جرائمهم التي كلفهم بها الموساد وفقا لجريدة هرتس وللكتاب المذكور أعلاه تدور حول:





"تسميم الآبار، وتزوير العملة والطوابع، والحرب النفسية، والأغتيال السياسى، وترويج المخدرات"

"هنا ألا يمكن أن نعتبر تسميم أبار الشرب جريمة إبادة، وترويج السموم كالمخدرات أيضا كجرائم النازي ولكن في حق المصريين العزل من أمنوهم للعيش معا في سلام ولكنهم خانوا العهد؟".





بل وتجرأوا على الدولة للتخابر لصالح كيان استعماري وقاموا بتخريب الاقتصاد المصري عبر العملة والطوابع، والاغتيال السياسي.هنا على أن أوجه سؤال:





" أليس الخائن في كل قوانين العالم يسقط عنه الجنسية، ومن ثم لا يستحق التمتع بأي حقوق سياسية أو قانونية أم أن العنصرية الصهيونية هى التي تجعلهم فوق القانون. "





وظل بمصر اليهود المصريون الشرفاء وغادر من تنازل عن جنسيته طواعية بعد تأمرهم لصالح دولة عدو لوطنهم الأم بحجة وهم الوطن القومي لليهود.





فأى مواطنة تبحثون عنها، وخرافة التعويضات المزعومة لصالح الصهاينة هى خرافة غير مقبولة لأن إذا كان اليهود تم تهجيرهم ألم يكن بالأحرى ان يغادر كل اليهود لماذا استمر البعض منهم برغبته كمواطنين مصريين يتمتعون بجنسيتهم المصرية حتى الآن؟.





- ضرب طائرة المذيعة المصرية سلوى حجازي في فبراير 1973: من خلال صاروخ إسرائيلي عام 1973، عبر طائرات الفانتوم الإسرائيلية. وكشف الصندوق الأسود للطائرة عن ضرب السلاح الجوي الإسرائيلي لها في 24 فبراير عندما تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة، اعترفت اسرائيل رسميا أن إسقاط الطائرة تم "بتفويض شخصي" من قبل دافيد إلعازار رئيس الأركان الإسرائيلي وقتها، لم تقم الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل، فيما وجهت المنظمة الدولية للطيران المدني إدانة ولوم إلى الحكومة الإسرائيلية بسبب الهجوم، في حين لم تقبل الولايات المتحدة الحجة التي قدمتها إسرائيل، ونددت بالحادث.





"ألم تكن سلوى حجازي أمًا وزوجة ومن معها مدنين مصريين وليبين أم ليكن في الطائرة أطفال أين حق الأرواح الطاهرة ألا يعد هذا الأمر مماثل للمحرقة النازية؟، فأطالب أن تدعم الحكومة المصرية مطالبات أسرة المذيعة الشهيدة الوطنية عام 2005 بالحصول على تعويضات مالية من إسرائيل وكل اليهود ممن ساهموا بضرب الطائرة على شاكلة تعويضات لوكيربي".





- إغلاق قناة السويس لمدة ثمانية أعوام استمرت من عام 1967 حتى عام 1975: مما كبد مصر والمصريين خسائر مالية واقتصادية طائلة ألم تحرم إسرائيل ملايين المصريين من عوائد مهمة للتنمية أين الحق أين حقي كمصرية في حرماننا من عوائد قناة السويس بفعل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

"أطالب برفع تعويضات لصالح الشعب المصري تحسب بالقيمة السوقية نتيجة حرمانهم من عوائد التنمية لمدة ثماني أعوام بلا مبرر غير الاستعمار والاحتلال الغاشم؟"

وإذا كان هناك تعويضات فعلينا نحن أن نطالب بتعويضات نتيجة:

- المجازر الموضحة أعلاه

- سرقة ذهب الشعب المصري وقت هجرتهم مع سيدنا موسي عليه السلام الذي بلغت ضخامته أنه بنى عجل من الذهب الخالص ضخم البنية بنيه السامري لليهود - عند انشغال رسول الله بمناجاة ربه في جبل الطور- فكيف لمن يأتمنه الشعب يسرق الأمانة ويستحلها.

- تخريب ومحاولات تسميم الشعب المصري المستمرة

- استغلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء المصرية وإقامة مشروعات اقتصادية مدرة للدخل على مدار سنوات طويلة وقت احتلال سيناء فأين حق الدولة المصرية في المكسب والعائد الاقتصادي الضخم الذي جنته اسرائيل واليهود من مالكي الشركات من نهب ثروات الأرض المصرية المباركة، فبالطبع لنا حصة لا بد أن تقييم بالقيمة السوقية الحالية

هنا أطالب الحكومة المصرية بتحريك دعوات لرفع تعويضات على اليهود والحكومة الإسرائيلية توجه كالاتي:

- تعويضات من مذبحة شاكيد السفاح اليعازر ومن معه والدولة ككل، والجهات الإعلامية التي أنتجت الفيلم الوثائقي الذي يوثق المذبحة الذي تسبب في آلم نفسي بالغ لكل الشعب المصري

- تعويضات لصالح أسر ضحايا اطفال مجزرة بحر البقر فالجريمة لا تقل عن جرائم النازي

- تعويضات لصالح شهداء مصنع ابو زعبل والمصابين والجرحى

- تعويضات لصالح أسرة الشهيدة سلوى حجازي وغيرها من المصريين والليبين الشهداء

- تعويضات لكل الشعب المصري بسبب حرمانه لمدة ثماني اعوام من عائدات قناة السويس وضياع فرص هامة للتنمية

- تعويضات من الشركات الإسرائيلية التي استثمرت في شبه جزيرة سيناء وجنت مكاسب من أرض محتلة فلا بد أن يكون لنا جزء من استخدام الموارد ونهب الثروات على أن تقدر بالقيمة السوقية الحالية

- تعويضات من الأسر اليهودية التي تورطت في عمليات إجرامية ضد المصريين كتسميم آبار المياه، وترويج المخدرات، وتزييف العملة ويمكن استخراج أسمائهم من ملفات الوثائق الإسرائيلية المنشورة ومحاضر الجهات الأمنية المصرية

- تعويضات من أسر اليهود سارقي ذهب المصريين ويمكن الاستعانة بالخرائط الجينية التي أصدرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية للتعرف على أسماء تلك العائلات للحصول على حق الشعب المصري المنهوب.





يجب ألا نفرط في التعويضات المصرية من اليهود من أصول مصرية ومن الكيان الصهيوني.





فلفينا زمير صاحبة فكرة رفع التعويضات على مصر والدول العربية – كيهودية من أصول مصرية- لا يجب أن تدخل مصر وأن يتم استضافتها في كنس يهودي مصري من قبل جمعية مصرية "قطرة اللبن الابيض". فما طرحته هو تزييف للتاريخ وتهديد للأمن القومي المصري.





وعلى البرلمان الجديد بغرفتيه مناقشة تلك القضية خاصة أن ما ذكرته مجرد أمثلة لأن التاريخ القديم والحديث غامر بقضايا وأحداث أخرى تستوجب المطالبة بتعويضات تتجاوز 250 مليار دولار لأنه ظلم ممتد منذ أجدادنا لا يمكن التسامح فيه خاصة في ظل محاولات تزييف ومطالبات مغلوطة لابتزاز الحكومة والشعب المصري. حمي الله مصر وسيادة الرئيس والشعب المصري من كيد الأعداء.