خدمة المؤلف.. وحدة جديدة بهيئة الكتاب لمساعدة المبدعين

"خدمة المؤلف" وحدة جديدة استحدثتها الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مع الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لخدمة الكتاب والمؤلفين، وتوفير عليهم الوقت والجهد، في متابعة مصير أعمالهم التي تقدموا بها لتصدر عن الهيئة العامة للكتاب، ولاقت الخدمة استحسان عدد كبير من الكتاب والمؤلفين.





وللمرة الأولى تتواجد الوحدة في معرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من الأول من أكتوبر وحتى العاشر من أكتوبر من الشهر المقبل، ومن ثم ستطبق على جميع معارض الهيئة فى المحافظات، حسب ما أعلنته الهيئة برئاسة هيثم الحاج على.





وتسعى الوحدة للتيسير على الكُتّاب والمؤلفين المقيمين خارج القاهرة الذين يرغبون فى تسليم أعمالهم للجنة الفحص، وحتى طباعتها وطرحها بالمكتبات، وليس هناك اشتراطات أو رسوم مالية تدفع من قبل المؤلف لتقديم كتابه إلى وحدة خدمات المؤلف.





والجدير بالذكر ان الأعمال تقدم بصورة الرقم القومى ورقم الهاتف لسهولة التواصل مع الكاتب فيما بعد، والوحدة تستقبل عملا واحدا فقط في كل مرة يتقدم بها الكاتب، فإذا تم اعتماد العمل للنشر يتقدم بعمل آخر في مدة لا تقل عن سنة، فلا يجوز طباعة عملين لمؤلف واحد في أقل من سنة.





وقرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفعيل وحدة خدمة المؤلف بجميع معارض الهيئة فى المحافظات.