الجامعة الكندية تستعد لعام دراسى جديد وسط أزمة كورونا

عرضت فضائية صدى البلد ، ببرنامج صباح البلد ، تقريرًا عن استعدادات الجامعة الكندية بمصر لدخول العام الدراسى الجديد وسط أزمة فيروس كورونا المستجد .





وقال دكتور مجدى القاضى ، رئيس الجامعة الكندية بمصر ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، إن هدفنا من وراء هذا المؤتمر هو مشاركة الطلاب مع حوالي 700 طالب متواجدين على 3 دفعات سابقة .





وأضاف أننا نفتخر بكافة الطلاب الموجودين فى المكان ، ونشعر ان وجهودهم اليوم يعطينا نوع من الفرحة .



