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الجامعة الكندية تستعد لعام دراسى جديد وسط أزمة كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:27 م
رئيس الجامعات الكندية
رئيس الجامعات الكندية بمصر
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية صدى البلد ، ببرنامج صباح البلد ، تقريرًا عن استعدادات الجامعة الكندية بمصر لدخول العام الدراسى الجديد وسط أزمة فيروس كورونا المستجد .

وقال دكتور مجدى القاضى ، رئيس الجامعة الكندية بمصر ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، إن هدفنا من وراء هذا المؤتمر هو مشاركة الطلاب مع حوالي 700 طالب متواجدين على 3 دفعات سابقة .

وأضاف أننا نفتخر بكافة الطلاب الموجودين فى المكان ، ونشعر ان وجهودهم اليوم يعطينا نوع من الفرحة .

وأشار إلى أن شئ مهم جدا اننا نبدأ فى ظل ظروف جائحة  كورونا ، وعرض كافة الإجراءات التى لابد من اتباعها ، وهو الشئ الذي يعطى اطمئنان لاولياء الامور ويدل  على قدرتنا فى الحفاظ على أولادنا من أى مشكلة يمكن أن تحدث .
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