مروة حمودة تكتب: فوبيا الناس والفراق واللابديل

ما زالت تلك الخطيبه تدون كل ليله سلبيات لا حصر لها لمن ارتبطت به حتي باتت علي يقين تام بأنه غير مناسب تماما لها حتي لو تغاضت عن ألف عيب وعيب لكن الخوف من كلام أحدهم وتساؤلات إحداهم ونظره بعضهم أمرا محتما عليها بالإستمرار في علاقه منزوعة الراحه متوجه بشراء خواطر الناس تجنبا لكلامهم (فوبيا الناس )
وتبقي تلك الحبيبه علي قائمه الانتظار متلهفه ولو لتغير واحد يطرأ علي من تحب لتبرهن لنفسها أن سنوات عمرها لم تذهب هباء لتطول بها القائمه ويسود الأنتظار بآلامه حياتها دون أن تأخذ خطوة واحده في التراجع عن تلك العلاقه القاهرة لها خوفا من الفراق وأوجاعه (فوبيا الفراق)
حتي تلك الصديقه التى أبصرت كل عيوب صديقتها وباتت علي يقين بأنها لا تستحق أن تكون رفيقه لها بل وتآذت مرات ومرات منها لا تزال لا تجرأ علي الإبتعاد والرحيل ظننا منها أنها لا تجد بعدها من ترافقها(فوبيا اللابديل)
إن الفوبيا كمرض تتعدد طرق علاجه بتعدد واختلاف أنواعه لكن تبقي القاعده الثابته في كل أنواع العلاج هي الإعتراف بأن ما نخشاه وهم لا علاقه له بحقيقة الأمر ذلك الكلام الذي تخشى أذنك أن تسمعه من الناس وتلك النظرات التي ترهبك من إحداهم ما كانت لترهبك لو أنك تثقين جيدا بنفسك وتعلمين جيدا ماذا تريدين فالناس لن تعيش حياتك ولن تتنفس أنفاسك ولتعلمين جيدا أن كلام الناس لا يفني حتي وإن فنيت كل طاقاتك التي سخرتيها لأجل إفهامهم وشراء رضاهم أما عن فوبيا الفراق أنا أعلم جيدا أن كثيرا منا من شدة حبه وتعلقه بحبيبه يفضل ألف وجع في القرب عن وجع ليلة واحدة في الفراق لكن علينا الإنتباه جيدا لأمر التعود فهو مدمر بكل ما تحمله الكلمه من معني تعود من نحب علي أننا في حياته وأنه مهما فعل سيجد من الغفران ما يمسح كل أخطائه لن يزيده إلا إستهانه بنا وإذاء لمشاعرنا بل وتكرار لهذا الإيذاء كذلك أيضا تعودنا نحن علي شخص ما وفنائنا كياننا في كيانه وصبنا كل مشاعرنا في وعاء قلبه هو بمثابة الطريق والضياع في آن واحد وهو الشعور الذي لا يحتمل خاصه لو أن المشاعر بين الطرفين غير متساويه فأحدنا يحب بشده والأخر يقف علي أعتاب الأعجاب لم يخطو بعد اتجاه الحب خطوة لذا يجب أن يعلم من يخشوا الفراق أنه في مثل هذه الحاله آت لا محاله إن لم يضعوا تقيما لهذه العلاقه وحدا لتلك الآلام مع من يحبون ضعوا النقاط علي الحروف وإجعوا أول الحروف أنتم وراحتكم وتأكدوا بأن من يهن عليه فراقكم لم يكن ليستحق حبكم من البدايه أما عن فوبيا اللابديل فمهما عشت في هذه الحياة من سنوات لن تجد فيها خطيئه كخطيئتك بأن وضعت نفسك دون موضعها وإعتصرت وقلبك وجعا في سبيل من لا يستحق خوفا من انك لن تجد لهم بديلا فلو سلمنا بأن الأرض أنجبتهم ولو تنجب غيرهم ألم تكن الوحده خير من ألف رفاق مثلهم لكن لحسن الحظ أن الأرض ولاده أنجبتهم وأنجبت وستنجب ملايين غيرهم ستقابلهم في الوقت المناسب في التوقيت الذى تحدده المشيئه وستجد فيهم كل ما حلمت به بل وأكثر مما حلمت لكن عليك الآن الإبتعاد عن كل ما لا يليق بك وإكتشاف نفسك أكثر وأكثر .. إن العلاقات لم تخلق للإيذاء بل خلقت لنكمل بعضنا البعض فالحب آمان والإرتباط موده والصداقه صدق وإخلاص وإننا نستحق هذا وأكتر.