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ساحة رأي

مروة حمودة تكتب: فوبيا الناس والفراق واللابديل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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ما زالت تلك الخطيبه تدون كل ليله سلبيات لا حصر لها لمن ارتبطت به حتي باتت علي يقين تام بأنه غير مناسب تماما لها حتي لو تغاضت عن ألف عيب وعيب لكن الخوف من كلام أحدهم وتساؤلات إحداهم ونظره بعضهم أمرا محتما عليها بالإستمرار في علاقه منزوعة الراحه متوجه بشراء خواطر الناس تجنبا لكلامهم (فوبيا الناس )
وتبقي تلك الحبيبه علي قائمه الانتظار متلهفه ولو لتغير واحد يطرأ علي من تحب لتبرهن لنفسها أن سنوات عمرها لم تذهب هباء لتطول بها القائمه ويسود الأنتظار بآلامه حياتها دون أن تأخذ خطوة واحده في التراجع عن تلك العلاقه القاهرة لها خوفا من الفراق وأوجاعه (فوبيا الفراق) 
حتي تلك الصديقه التى أبصرت كل عيوب صديقتها وباتت علي يقين بأنها لا تستحق أن تكون رفيقه لها بل وتآذت مرات ومرات منها لا تزال لا تجرأ علي الإبتعاد والرحيل ظننا منها أنها لا تجد بعدها من ترافقها(فوبيا اللابديل) 
إن الفوبيا كمرض تتعدد طرق علاجه بتعدد واختلاف أنواعه لكن تبقي القاعده الثابته في كل أنواع العلاج هي الإعتراف بأن ما نخشاه وهم لا علاقه له بحقيقة الأمر ذلك الكلام الذي تخشى أذنك أن تسمعه من الناس وتلك النظرات التي ترهبك من إحداهم ما كانت لترهبك لو أنك تثقين جيدا بنفسك وتعلمين جيدا ماذا تريدين فالناس لن تعيش حياتك ولن تتنفس أنفاسك ولتعلمين جيدا أن كلام الناس لا يفني حتي وإن فنيت كل طاقاتك التي سخرتيها لأجل إفهامهم وشراء رضاهم أما عن فوبيا الفراق أنا أعلم جيدا أن كثيرا منا من شدة حبه وتعلقه بحبيبه يفضل ألف وجع في القرب عن وجع ليلة واحدة في الفراق لكن علينا الإنتباه جيدا لأمر التعود فهو مدمر بكل ما تحمله الكلمه من معني تعود من نحب علي أننا في حياته وأنه مهما فعل سيجد من الغفران ما يمسح كل أخطائه لن يزيده إلا إستهانه بنا وإذاء لمشاعرنا بل وتكرار لهذا الإيذاء كذلك أيضا تعودنا نحن علي شخص ما وفنائنا كياننا في كيانه وصبنا كل مشاعرنا في وعاء قلبه هو بمثابة الطريق والضياع في آن واحد وهو الشعور الذي لا يحتمل خاصه لو أن المشاعر بين الطرفين غير متساويه فأحدنا يحب بشده والأخر يقف علي أعتاب الأعجاب لم يخطو بعد اتجاه الحب خطوة لذا يجب أن يعلم من يخشوا الفراق أنه في مثل هذه الحاله آت لا محاله إن لم يضعوا تقيما لهذه العلاقه وحدا لتلك الآلام مع من يحبون ضعوا النقاط علي الحروف وإجعوا أول الحروف أنتم وراحتكم وتأكدوا بأن من يهن عليه فراقكم لم يكن ليستحق حبكم من البدايه أما عن فوبيا اللابديل فمهما عشت في هذه الحياة من سنوات لن تجد فيها خطيئه كخطيئتك بأن وضعت نفسك دون موضعها وإعتصرت وقلبك وجعا في سبيل من لا يستحق خوفا من انك لن تجد لهم بديلا فلو سلمنا بأن الأرض أنجبتهم ولو تنجب غيرهم ألم تكن الوحده خير من ألف رفاق مثلهم لكن لحسن الحظ أن الأرض ولاده أنجبتهم وأنجبت وستنجب ملايين غيرهم ستقابلهم في الوقت المناسب في التوقيت الذى تحدده المشيئه وستجد فيهم كل ما حلمت به بل وأكثر مما حلمت لكن عليك الآن الإبتعاد عن كل ما لا يليق بك وإكتشاف نفسك أكثر وأكثر .. إن العلاقات لم تخلق للإيذاء بل خلقت لنكمل بعضنا البعض فالحب آمان والإرتباط موده والصداقه صدق وإخلاص وإننا نستحق هذا وأكتر.
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