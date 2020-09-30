مروة حمودة تكتب: فوبيا الناس والفراق واللابديل

ما زالت تلك الخطيبه تدون كل ليله سلبيات لا حصر لها لمن ارتبطت به حتي باتت علي يقين تام بأنه غير مناسب تماما لها حتي لو تغاضت عن ألف عيب وعيب لكن الخوف من كلام أحدهم وتساؤلات إحداهم ونظره بعضهم أمرا محتما عليها بالإستمرار في علاقه منزوعة الراحه متوجه بشراء خواطر الناس تجنبا لكلامهم (فوبيا الناس )

وتبقي تلك الحبيبه علي قائمه الانتظار متلهفه ولو لتغير واحد يطرأ علي من تحب لتبرهن لنفسها أن سنوات عمرها لم تذهب هباء لتطول بها القائمه ويسود الأنتظار بآلامه حياتها دون أن تأخذ خطوة واحده في التراجع عن تلك العلاقه القاهرة لها خوفا من الفراق وأوجاعه (فوبيا الفراق)

حتي تلك الصديقه التى أبصرت كل عيوب صديقتها وباتت علي يقين بأنها لا تستحق أن تكون رفيقه لها بل وتآذت مرات ومرات منها لا تزال لا تجرأ علي الإبتعاد والرحيل ظننا منها أنها لا تجد بعدها من ترافقها(فوبيا اللابديل)