د.فتحي حسين يكتب: فيديو نزلة السمان!

وقعت قناة الجزيرة القطرية وأعوانهم من القنوات الإخوانية في تركيا مثل مكملين والشرق وغيرها من القنوات ذات التمويل القطري، في فخ عظيم تم نصبه وإعداده وتصويره وتمثيله من قبل شركة المتحدة للاعلام المصري برئاسة تامر مرسي في نفس اليوم الذي دعت فيه الجماعات الإخوانية والإرهابية للتظاهر يوم 20 سبتمبر الماضي وكان الاعداد علي درجة عالية من المهارة والحرفية التي جعلتهم ينقلون عن هذه التمثيلية المفبركة بوجود مظاهرة حاشدة عند نزلة السمان تطلب بالتغيير ، بصورة تمثيلية من خلال تجميع عدد من الشباب المنطقة وبعض الرجال والسيدات والاطفال ،وكانت النتيجة المتوقعة هي أن هذه القنوات الإرهابية نقلتها للعالم علي انها مظاهرات حقيقية ذات مخاطر وتأثيرات كاسحة في الشارع المصري !

وعلي الجانب الآخر نجد أن الشارع المصري أعلنها صراحة بتأييده التام للقيادة السياسية والجيش وكافة مؤسسات الدولة من أجل استكمال مسيرة البناء التي كان الإخوان يريدون - ولا يزالون- تدميرها وتحويل البلاد الي سيناريو الفوضي .

ليس هذا فحسب بل اعلن المصريون هزيمة مخططات الإخوان وكشف زيفهم وكدبهم وتضليلهم ، مؤكدين علي دعمهم للرئيس السيسي والحكومة وما يقام من مشروعات قومية عملاقة تستهدف الخروج من عنق الزجاجة الي متسع أرحب وأكثر أمانا واستقرارا وتغيرت في حياة المواطن الي الافضل وكذلك الأجيال القادمة.

الغريب أن فيديو المظاهرات المفبركة تم نقله إلي العالم عبر قنوات الاخوان علي أنه حقيقة وطبخوا عليه واكلوا وشربوا ثم اكتشفوا أن الفيديو غير حقيقي وضرب مهنيتهم المزعومة في مقتل وظهروا أمام العالم كله بأنهم قنوات لا تقدم الحقائق والمصداقية وانما تقدم التزييف والتضليل والتهويل لأشياء غير موجودة علي أرض الواقع والدليل علي هذا لم نجد أي تجمعات في الشوارع في اليوم المزعوم وكانت الطرقات والشوارع والمساعدين خالية علي عروشها ولم تدب فيها قدم علي الاطلاق بشكل جعل الإخوان يدخلون الجحور كما هم معتادون علي هذا وفشل بالتالي مخططهم عندما كانوا يلعبوا علي وتر غرامات الحكومة ضد المخالفين من المواطنين وإخراجهم من بيوتهم وإزالة البيوت بعد طردهم منها وهذا غير صحيح علي الإطلاق بل أكدت الحكومة أنه لا يمكن هدم عقار مأهول بالسكان وتم تخفيض الغرامات الي نسبة ضئيلة جدا مناسبة للجميع استجابة لظروف المواطنين لاسيما بعد خروجهم من كارثة كورونا الأمر الذي جعل الجميع ينتظرون الخير القادم للبلاد ويدعمون قيادتهم وحكوماتهم وجيشهم من أجل العبور الآمن لسفينة الوطن الي بر الأمان.

لذا فإن الفيديو المفبرك بنزلة السمان كشف العديد من سلبيات هذه الجماعة الإخوانية صانعة الإرهاب وفضح قنوات الإرهاب وسرقتهم وتضليلهم للمشاهدين وزعمهم بوجود اشياء غير حقيقية واستخدام عنصر تهويل والإثارة لاحداث نوع من الفوضي وعدم الاستقرار وهذا ما كشفه الشعب المصري وأدرك مدي خيانة هولاء العملاء المرتزقة الذين يؤيدون كل من يدفع لهم أكثر من إعلاميين الإرهاب في قنوات الجزيرة ومكملين والشرق وموقع رصد وغيرها!

الأمر الآخر لتداعيات فيديو نزلة السمان هو أن مهنية قنوات الجزيرة والقنوات الموالية لها ضربت في مقتل وأصبحت المصداقية لهذه القنوات عند الشعب المصري والعربي وربما العالم كله صفر وغير موجودة علي الاطلاق .كما أصبح المدعو محمد علي الممثل المقاول الفاشل نموذج للكذاب الاشر والذي يخرج الأكاذيب والشائعات ضد مصالح البلاد ناهيك عن توجه في فضائح خارجية مع بعض الدول الأوروبية وهي جريمة نصب وسرقات !

الاعلام بدون دقة وموضوعية لا يسمي اعلام بل هي سموم يلقي بها العدو الإرهابي الخائن في ثوب اعلامي أو مذيع أمام ملايين الناس علي انها حقائق ويعتبرون أنفسهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم في الحقيقة شياطين يرتدون أقنعة زائفة ومرتزقة ليس لهم قناعات معينة أو أيديولوجية ما سوي المكاسب المادية الشخصية بينما الوطن والمصلحة العامة تذهب الي الجحيم!! حفظ الله الجيش والوطن الغالي الذي ننتمي إليه و ليس لنا وطن غيره !