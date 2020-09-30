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محافظات

رئيس مدينة سفاجا: تواصل مستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع لشكواهم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

استقبلت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وأكدت "رئيس المدينة" في بيان، الأربعاء، التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم .

 

وأشارت "المغربي" إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية.

 

وشدّدت على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

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