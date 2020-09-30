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أخبار العالم

إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:32 م
مناظرة ترامب وبايدن
مناظرة ترامب وبايدن
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شيماء مصطفى
غلبت الفوضى وعدم الانضباط على المناظرة الأولى بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة؛ الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصيب متابعو المناظرة باليأس وخيبة الأمل عندما انحدرت المناظرة إلى وصلة شتائم وصراخ وإهانات بين الجانبين. 

وحسب الصحيفة، كان المشاهدون يتوقون إلى فرض مقدم البرامج الأمريكي الشهير بقناة "فوكس نيوز" كريس والاس سيطرته على الوضع، وإيقاف ميكروفونات المرشحين خلال حديثهما باستمرار في المواجهة التي استمرت 90 دقيقة.

وبعد انتهاء المناظرة، لجأ رواد تويتر إلى السخرية من تلك المناظرة وإطلاق النكات بشأنها.

ونشر أحد الناخبين صورة من كرتون عائلة سيمبسون، لتلخيص النقاش بعنوان الصحيفة: "العجوز يصرخ في الرجل العجوز".

فيما نشر آخر صورة لقارة أمريكية تبكي، حيث تستعد البلاد لمناظرتين أخريتين قبل انتخابات 3 نوفمبر.

ووضع أحد النشطاء، صورة وهمية لـ ترامب ومنافسه بايدن عندما كانا طفلين، وعلق مازحًا: "من الآمن أن نقول إننا في ورطة".

فيما نشر عالم الفلك أنطونيو باريس صورة له مرتديًا بذلة فضاء وقال مازحا: "أنا حرفيا سأنتقل إلى المريخ في الصباح.. من معي؟".

وتمنى آخرون أن يكون المرشحون أن يوقفوا ميكروفوناتهم، حيث قال ديفيد سينكلير مازحًا أن والاس كان يجب أن يكون لديه مفاتيح تشغيل وإيقاف لـ ترامب وبايدن.
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
إيقاف الميكروفونات.. مناظرة ترامب وبايدن تثير ضحك وسخرية الأمريكيين.. صور
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