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محافظات

اكفل قرية فقيرة.. شاهد الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 320 منزلًا بـ كفر الشيخ

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة" انتهت الجمعية من إعادة إعمار 32 ألف منزل فى 1158 قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة كفرالشيخ تم الانتهاء من إعادة إعمار 320 منزلًا فى 10 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة كفرالشيخ .

وأكد "فؤاد" أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين وإقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين .

ونوه "فؤاد" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية "الأورمان" قد أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح أهالى محافظة كفرالشيخ، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلًا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب والعيون للمرضى غير القادرين بالمحافظة.

اكفل قرية فقيرة.. شاهد الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 320 منزلًا بـ كفر الشيخ
اكفل قرية فقيرة.. شاهد الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 320 منزلًا بـ كفر الشيخ
اكفل قرية فقيرة.. شاهد الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 320 منزلًا بـ كفر الشيخ
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