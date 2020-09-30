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رياضة

عقدة الكرة المصرية.. موسيماني صاحب خماسية صن داونز في الأهلي وحرمان الزمالك من اللقب الإفريقي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:49 م
موسيماني
موسيماني
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القسم الرياضي
بيتسو موسيماني، المدرب الذي ظل محافظًا على منصبه على رأس العارضة الفنية لصن داونز الجنوب إفريقي منذ مواسم عديدة، استقال من مهمته، ويقترب من تدريب النادي الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر، حسب تقارير قادمة من جنوب إفريقيا.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة سيحسم مصير فايلر غدًا الخميس، وسط تكهنات برحيل المدرب السويسري، عقب مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر اليوم، بسبب خلافات في العقد.


وازدادت الأقاويل حول بديل فايلر المنتظر في النادي الأهلي، الذي يستعد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

ويمتلك موسيماني المرشح لتدريب المارد الأحمر سجلًا مميزًا أمام الكرة المصرية بشكل عام، بعد خوضه 10 مباريات بواقع 5 انتصارات و3 هزائم وتعادلان.

الزمالك

خاض موسيماني، 4 مواجهات أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وحقق الفوز 3 مرات وخسر مرة وحيدة، بواقع مرتين في دور المجموعات، حيث فاز ذهابا بالقاهرة 2-1، وفي بريتوريا بهدف دون رد.

وحرم الزمالك من لقب دوري الأبطال، بعدما فاز عليه ذهابا في جنوب أفريقيا 3-0، مقابل فوز وحيد للأبيض في الإياب بهدف نظيف.

الأهلي

قابل موسيماني، الأهلي 4 مرات أيضًا، وخسر مرتين وفاز مرة وتعادل مثلها، بواقع مرتين في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2019، وفاز 5-0 في جنوب أفريقيا، وخسر من الأحمر إيابًا بهدف نظيف.

وفي عام 2020 تجدد اللقاء في دور ربع النهائي أيضًا، وفاز الأهلي ذهابا في القاهرة 2-0، وتعادل معه 1-1 في الإياب بجنوب إفريقيا.

منتخب مصر

التقى موسيماني بمنتخب مصر، عندما كان مدربًا لمنتخب جنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا 2012، وفاز 1-0 بجنوب أفريقيا، وتعادل مع الفراعنة بدون أهداف في القاهرة.
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