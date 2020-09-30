AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اللواء إبراهيم عوض سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:37 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التحية لمصطفى عبد العزيز، السكرتير المساعد السابق للمحافظة، مشيدًا بأدائه وحرصه على عمله خلال فترة توليه المنصب.

كما قدم التهنئة للواء إبراهيم عوض بمناسبة تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة متمنيًا له التوفيق فى منصبه الجديد.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بتعيين اللواء إبراهيم عوض سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة.

واللواء إبراهيم عوض هو المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة وكان يشغل منصب مدير عام خدمة المواطنين والمشرف على الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.

وفي سياق مختلف بدأت المحافظة اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى رئيس الوزراء  بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حتى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة  والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية باشتراطات البناء الجديدة

أهم الأخبار: استئناف أعمال البناء للتراخيص حتى 4 أدوار .. وتوجيهات رئاسية جديدة لوزير التموين

بشرى سارة للمواطنين .. السماح باستئناف أعمال البناء حتى 4 أدوار

محافظ المنوفية يصدر تعليماته للمسئولين بتنفيذ قرار السماح باستئناف أعمال البناء

"بشاي": استئناف البناء قرار جيد وينشط حركة المبيعات بنسبة 50%

بحد أقصى 4 أدوار.. استئناف أعمال البناء للمبانى الحاصلة على تراخيص في محافظة جديدة

ترشيحاتنا

الأهلي يتفق مع موسيماني على تدريب الفريق خلفا لفايلر

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

سبب رفض مسئولي الأهلي الإعلان عن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

بعد الولادة بساعات.. سيدة تطلب إرجاع كل ملابس المولود.. صور

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور