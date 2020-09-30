وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التحية لمصطفى عبد العزيز، السكرتير المساعد السابق للمحافظة، مشيدًا بأدائه وحرصه على عمله خلال فترة توليه المنصب.
كما قدم التهنئة للواء إبراهيم عوض بمناسبة تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة متمنيًا له التوفيق فى منصبه الجديد.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بتعيين اللواء إبراهيم عوض سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة.
واللواء إبراهيم عوض هو المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة وكان يشغل منصب مدير عام خدمة المواطنين والمشرف على الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.
وفي سياق مختلف بدأت المحافظة اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حتى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.