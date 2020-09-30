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اقتصاد

جيمس لافيرتى: مصر تصدر حفاضات أطفال ومناديل ورقية لـ 20 دولة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العاملة فى قطاع المناديل الورقية الصحية القابضة جيمس مايكل لافيرتي، أن مصر تتمتع بمعدلات نمو عالية فى قطاع المناديل الورقية، والحفاضات، مشيرا إلى استثمارات سيتم ضخها فى السوق المصرى بهذه الصناعة تقدر ب 35 مليون دولار  الفترة المقبلة.

وقال لافيرتي، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو كونفرانس اليوم، إن الاقتصاد المصري يتمتع باستقرار وتحركات ذكية، ونحن نحقق عوائد أعلى في مصر من مختلف الدول الأخرى التي نعمل بها بهذا القطاع. 

ولفت إلى أن هناك نحو 20 دولة تقوم باستيراد الحفاضات للأطفال والكبار، ومناديق ورقية ومناديل للمطبخ من السوق المصرى.

ونوه إلى أن القطاع تأثر بأزمة كورونا، إلا أنه حافظ على رواتب العمالة به مع الاحتفاظ بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
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