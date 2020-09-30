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برلمان

برلمانى: إنشاء مجمع المديريات بالمحافظات نقلة جديدة لخدمة المواطنين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:57 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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معتز الخصوصى
توجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن قرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم فى علاج إشكاليات موجودة على الأرض من عشرات السنين.

وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تفاعلا ملموسا من جانب الحكومة لحل مشاكل المواطنين، مؤكدا أن إنشاء مجمع المديريات بالمحافظات سيساعد فى إيجاد آلية للقضاء على الروتين الموجود فى المصالح الحكومية.

وتابع: "الحكومة تساعد فى تقديم حلول للمواطنين تساهم فى أن تنال الرضا الشعبى من المواطنين،  مشيرا إلى أن قرار الحكومة يعتبر بمثابة نقلة جديدة فى مفهوم تقديم خدمات جديدة للمواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن في اجتماع مجلس المحافظين، أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
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