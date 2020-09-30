برلمانى: إنشاء مجمع المديريات بالمحافظات نقلة جديدة لخدمة المواطنين

توجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن قرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم فى علاج إشكاليات موجودة على الأرض من عشرات السنين.





وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تفاعلا ملموسا من جانب الحكومة لحل مشاكل المواطنين، مؤكدا أن إنشاء مجمع المديريات بالمحافظات سيساعد فى إيجاد آلية للقضاء على الروتين الموجود فى المصالح الحكومية.





وتابع: "الحكومة تساعد فى تقديم حلول للمواطنين تساهم فى أن تنال الرضا الشعبى من المواطنين، مشيرا إلى أن قرار الحكومة يعتبر بمثابة نقلة جديدة فى مفهوم تقديم خدمات جديدة للمواطنين.



