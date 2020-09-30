قوات الدعم السريع السودانية تصل دارفور..ماذا يحدث؟

كشف الدكتور أديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور عن إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الدعم السريع إلى ولاية وسط دارفور عقب عدد من الأحداث التي شهدتها الولاية في الأيام القليلة الماضية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العزل.





وذكر أديب إن قوة كبيرة دفعت بها قيادة قوات الدعم السريع لحفظ الأمن وتأمين الموسم الزراعي وتنشيط حملة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحسم التفلتات الأمنية والظواهر الاجتماعية السالبة بما فيها الدراجات النارية وفق ماذكرته وكالة الأنباء السودانية .





ولفت أديب إلى اتصاله بعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي وقائد ثاني عبدالرحيم دقلو، شرح فيه أهمية تأمين موسم الحصاد حتى يتمكن المزارعون من حصاد ما زرعوه ولفت إلى أن الموسم الزراعي هذا العام من أنجح المواسم.





وثمن والي ولاية وسط دارفور يقظة القوات التي ظلت تشكل حضورًا سريعًا لمناطق النزاعات في جميع أنحاء البلاد وأردف قائلا رأينا هذه القوات وهي تهرع إلى كل مناطق السودان من أجل المساهمة في بسط الأمن في كسلا، بورتسودان، كردفان ودارفور.





واشاد أديب بدور نائب رئيس المجلس السيادي وقائد الدعم السريع الفريق الأول محمد حمدان دقلو والفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع في الاستجابة السريعة لنداء ولاية وسط دارفور والدفع بقوات مشتركة تقوم بحفظ الأمن وملاحقة المجرمين.



