تعلم فن الكولاج للأطفال والنشء ورشة عمل في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "تعلم فن الكولاج" فن لصق القصاصات، وذلك يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020 بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.





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تركز الورشة على تكوين عمل فني من خلال تجميع أشكال مختلفة، حيث سيتم استخدام قصاصات الجرائد والأشرطة والورق الملون والصور الفوتوغرافية مع بعضها البعض ولصقها على قطعة من الورق أو القماش وكان اول من استخدم تقنيه الكولاج في الرسومات الزيتية هو الفنان

بيكاسوPablo Picasso.





ويعتبر هذا الفن نوعًا من الفنون التجريدية، ويتميز عن غيره في امكانية قص ولصق عدة خامات مختلفة في لوحة واحدة..

تهدف الورشة إلى إعادة استغلال الأشياء والأدوات القديمة غير المستغلة من خلال إيجاد بدائل وأفكار جديدة، ويساعد هذا بدوره على زيادة التركيز والقدرة على التفكير والتخيل.





تأتي الورشة لمدة يوم واحد وتنقسم إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى من 10 إلى 12 سنة، والمجموعة الثانية من 13 إلى 15 سنة، ابتدًاء من الساعة 11 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.





وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



