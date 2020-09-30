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د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: عَوَّادُ خانَ أَصْلَه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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قالُوا وَعَوَّادُ باعَ الأَرْضَ ما أَبقَى ... عِرْضًَا يُصانُ: لَقَدْ أَجْرَمْتَ عَوَّادُ
الأَرْضُ فِيِ مِصْرَ عِرْضٌ حِيِنَ تَطْلُبَهُ ... بالشَّرْعِ للِنَّسْلِ والإثْمارِ يَـزْدادُ
الأَرْضُ طِيِنٌ نَحِيِلُ الوَشْمِ فِيِ بَدَنٍ ... مِنَ الرِّمالِ تِلالُ الأَرْضِ أَوْتـادُ
والطِّيِنُ لِلْحَرْثِ مـاءُ النِّيِلِ جالِبُهُ ... والنِّعْمّتانِ مِنَ الـرَّزَّاقِ أَرْفـادُ
...
قالوا لِعَوَّادَ: قَدْ آذَيْتَ ذا رَحِـمٍ ... قالَ: اخْتِصاصِيِ، وما بالشَّأْنِ أَوْلادُ
قالَ المُجِيِزُونَ: لَوْ ضاقَتْ بِهِ سُبُلٌ ... خَلَّ السَّبِيِلَ لِمَنْ بالطِّـيِنِ يَرْتـادُ
إنْ صارَت الأَرْضُ للزُّرَّاعِ لا ضَيْرٌ ... فالحَرْثُ والنَّسْلُ مَأْمُونٌ ومُعْـتادُ
لَوْ بارَت الأَرْضُ ما عَوَّادُ حافِظُها ... لَوْ أُهْـدِرَ النِّيِلُ لَنْ يُجْدِيِهِ إنْشادُ
...
ما مِصْرُ حِيِنَ يُزالُ الطِّيِنُ باقِيَةً ... فالرَّمْلُ مُسْتَبْدَلٌ والقَفْـرُ إرْصادُ
إنَّ الَّذيِ ابْتاعَها بِالعَمْدِ أَعْدَمَها ... ما عادَ فِيِ ضِرْعِها المَبْتُورِ إمْدادُ
عَنْ ساعِدِ الجِدِّ فِيِ التَّخْرِيِبِ قَدْ كَشَفُوا ... يا وَيْـحَ مَنْ خانَها، باغٍ وقـَوَّادُ
...
مَنْ أَعْدَمَ الطِّيِنَ لِلبُنْيانِ ذُو خَبَلٍ ... كَيْفاهُ يَطْعَمُ والجَوْعَـىَ وأحْفـادُ
والرَّمْلُ ساحٌ رَحِيِبٌ يَنْتَشِيِ أُذُنًا ... لِلرَّاغِبِيِنَ عَمـارَ الأَرْضِ لَوْ نادُوا
لَوْ غابَ رُشْدُ وَلِيِّ الأَمْرِ فِيِ جَلَلٍ ... أَوْ خارَ عَزْمُ أَوليِ الإحْكامِ أَو بادُوا
يا قَوْمُ لا تُهْلِكُوا بالجَهْلِ أَنْفُسَكُمْ ... صُونُوا الأَمانَةَ لِلأَجْيالِ تَقْـتادُوا
رَبَّاهُ هاذِيِ بـلادٌ أَنْتَ ذاكِرُها ... فَاقْدُرْ جَـلا خَطْوِها هَدْيٌ وإسْعادُ
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