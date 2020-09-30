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فن

بعد تعافيه من كوفيد 19.. اميتاب باتشان يظهر بالكمامة الطبية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:17 م
اميتاب باتشان
اميتاب باتشان
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شروق ابراهيم
استأنف نجم بوليوود اميتاب باتشان نشاطاته الفنية من جديد، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. 

ونشر اميتاب باتشان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء ارتدائه كمامة طبية وعلق قائلا: "دعونا نرتدي القناعات .. العمل 15 ساعة". 

وكان أميتاب باتشان أعلن عن تعافيه من كوفيد 19 من خلال رسالة قال فيها: "النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".

وكشف اميتاب باتشان عن بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له في أحد المستشفيات قال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".

وفي نفس التوقيت، أصيب الفنان أبهيشيك باتشان، نجل النجم الهندي بفيروس كورونا. 

ترددت العديد من الأقاويل مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة حول وفاة النجم العالمي أميتاب باتشان، بعد أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 
بعد تعافيه من كوفيد 19.. اميتاب باتشان يظهر بالكمامة الطبية
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