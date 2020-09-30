بتنسيق مع الرقابة الإدارية.. محافظ الدقهلية يقود حملة متابعة وتفتيش

قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الأربعاء، وبالتنسيق المسبق والاشتراك مع اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وبحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد محمود عبد النبي هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة للمرور والمتابعة والتفتيش على جميع القطاعات الخدمية المختلفة بمركز ميت غمر وبمشاركة وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات بالمحافظة شملت مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والطب البيطري وفرق التفتيش والمتابعة من ديوان المحافظة ودواوين المديريات الخدمية.





وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات، وفي إطار سلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتي يجري تنفيذها للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





ففي مجمع مستشفيات ميت غمر والذي يضم مستشفى ميت غمر القديم ومستشفى الكلى والمسالك البولية ومركز الأورام، ومبنى مركز أورام الأطفال الجديد حيث تابع المحافظ على الطبيعة تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات المشار إليها مؤكدا أن راحة المواطن المريض داخل المستشفى وأثناء تقديم الخدمة الطبية له هي جزء أساسي من العلاج وجميعنا نعمل من أجل راحة ورضا المواطنين، وشملت جولة المحافظ داخل مجمع المستشفيات أقسام الفرز والتصنيف وغرف الغسيل ووحدة تفتيت حصوات الكلى بالموجات الصوتية، والصيدليات وأقسام العلاج الطبيعي، وأقسام الآشعة العادية والمقطعية وغرف التعقيم، والمعالجة لمياه الغسيل الكلوي، وغرف الصيانة للأجهزة، والمستلزمات، وقسم المسالك، والتدخلات الكلوية وأماكن انتظار المرضى والمطابخ، وتفقد العيادات الخارجية.

كما تفقد المحافظ الأرض الفضاء مساحة 4000 متر والتي من المقرر إقامة مستشفى جديد عليها، وكلف وكيل وزارة الصحة بإعداد دراسة شاملة لإعادة الاستخدام الأمثل للمبنى القديم بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بقسم المسالك البولية، وطالب بإعداد خطة شاملة لتدريب الأطباء على استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية حالة عدم تواجد أحد المختصين.





وأكد المحافظ ضرورة إعداد وتجهيز الأماكن الخاصة بانتظار المرضى والمترددين لتكون على أعلى مستوى يليق بالمواطنين عملا على راحتهم، ووجه لضرورة تعديل نظام تسجيل دخول المترددين بمركز الأورام وزيادة أعداد العاملين بالتسجيل للمرضى لاستيعاب المترددين ومنع التكدس والتزاحم مؤكدا على الانتهاء من خطه التعديل خلال أسبوع على الأكثر.





وأكد المحافظ خلال الجولة ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المترددين حرصا على الصحة العامة والوقاية من العدوى، كما كلف رئيس مدينة ميت غمر لسرعة إنهاء ما يتعلق من إجراءات إدارية وقانونية بشأن التراخيص لمبنى أورام الأطفال المقرر تنفيذه.





أما في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر تفقد المحافظ ونائبه ومرافقيه العمل بالمركز التكنولوجي لتلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ويؤكد حسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم وضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية جميعها تعمل أيضًا أيام العطلات والإجازات الرسمية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.





كما التقى المحافظ بالعديد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم واحتياجاتهم مقترحاتهم، حيث استجاب فورا لمطلب أحد المواطنين لإلحاق "حفيده" بمدرسة كفر النعمان الابتدائية، وكذا سرعة إجراء عمل الأشعات اللازمة لأحد المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية له بمستشفى الكلى والمسالك البوليه بمجمع مستشفيات ميت غمر.





وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مدينة ومركز ميت غمر بالعمل على إعادة الشيء لأصله بشوارع المدينة فور انتهاء كافة أعمال المرافق، مشيرًا لعدم القيام بأعمال رصف إلا بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق في باطن الأرض، والتنسيق مع قطاع الطرق للانتهاء من رصف شارع بور سعيد بالمدينة وفقا للخطة المقررة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.





كما وجه المحافظ رئيس المدينة للتنسيق مع قطاع المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والغير مستخدمة والمركونة بالشوارع، كما أكد على إزالة كافة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين، ووجه للتنسيق مع قطاعي شركه مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القائمة على التنفيذ لسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بأرض الجزيرة بمدينة ميت غمر.





وأكد المحافظ أن على جميع الأجهزة بالمحافظة أن تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من أجل صالح المواطن الدقهلاوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جميع منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.