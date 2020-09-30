إبراهيم عمران يكتب: كيف نحمي أطفالنا من الفكر المتطرف

الأطفال فى نظر الجماعات المتشددة، هم التربة الخصبة التي تتقبل كل ما يقدم لها من فكر؛ ولذلك عملت هذه الجماعات لسنوات على غرس أفكارها المتشددة فى عقول الشباب، حتى وجدنا جيلا جديدا يكفر المجتمع ويقتل ويدمر باسم الإسلام، وكشف الإرهاب عن وجهه القبيح مدعيا زورا وبهتانا أنه صحيح الإسلام, ولم يقتصر دوره على إعطاء الصورة المشوهة عن الإسلام، بل تم وضع الأطفال أنفسهم فى هذه الصورة خدمة لأهداف معينة وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى وجود الآلاف من الضحايا الأطفال الذين يتم استخدامهم فى النزاعات المسلحة فى مناطق التوتر حول العالم، من أبرزها معسكرات «أشبال العز»، و»أشبال الزرقاوي»، و«لواء طيور الجنة»، وهى الألقاب التى أطلقها تنظيم «داعش» الإرهابى على معسكرات التدريب والقتال الخاصة بالأطفال الذين يتم تجنيدهم كعناصر انتحارية فى سوريا والعراق.





ومما لا شك فيه أن مكافحة الإرهاب يمكن أن تتم من خلال اتخاذ إجراءات وقائية، دون الاقتصار على معالجة الآثار الناتجة عن هذه الظاهرة.





الإجرامية بعد وقوعها. ولما كان النشء والشباب هم أكثر الفئات العمرية انخراطا فى العمليات الإرهابية، فإن وقايتهم من التغرير بهم عن طريق التربية الإسلامية الصحيحة يمثل حصنًا حصينًا لهم من الوقوع فى الانحراف العقدي، الذى يؤدى بدوره إلى الوقوع فى الجرائم الإرهابية الناتجة عن هذا الفكر من قتل وتدمير، ليكونوا معول هدم لمجتمعهم.





فكيف يمكن حماية النشء من الانحراف الفكري؟ وما سبل التصدى لاستغلال الجماعات الإرهابية للأطفال فى تنفيذ أهدافها وفكرها المتطرف بكافة صوره وأشكاله.





المسئولية الأولى تقع على عاتق الأسرة التى يجب أن تأخذ بيد الأبناء والتى تمثل خط الحماية الأول فى هذه المواجهة، حتى يكون لدينا جيل، يتمتع بالفهم الصحيح للإسلام، حماية الأطفال تتوقف على الأبوين, أو الأسرة, أو المدرسة, أو المجتمع، بحيث أن تكون هناك رقابة صارمة من هؤلاء على مكونات فكر الناشئة, ويراعى فى ذلك اعتدال الفكر وسلامة المنبع الذى يستقى منه, ومراقبة من يختلفون عليه لسماع أو تلقى هذا الفكر, ونوع ما يقرأون, أو يطالعون, أو يسمعون, باعتبار ذلك كله من عوامل تكوين الفكر ضرورة أن تلقن الأسرة أفرادها الآداب الإسلامية, وتبين لهم طرفا من الحلال والحرام, وتحيلهم على كتب السلف المشهود لهم باعتدال الفكر واتباع المنهج الوسطي, بل وانتقاء هذه الكتب وتقديمها لهم, ومناقشتهم فيما ورد بها, ليتم التأكد من قراءتهم واستيعابهم لها, ولما كان الصغار يتم إعطاؤهم أمصالا ضد الأمراض المختلفة فى سنهم الصغيرة, فإن أفراد الأسرة يجب إعطاؤهم أمصالا ضد الفكر المنحرف, والتوجه الضال, وأتباع الضالين وإخوان السوء, لوقايتهم من الأمراض التى يفضى إليها أتباع هذا الفكر وأصحابه, ولا يكون ذلك إلا بما ذكر آنفا, فهذا هو المصل الواقى من الفكر المنحرف وأصحابه,



