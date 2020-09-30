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حوادث

تباع وراء محاولة سرقة مكتب بريد بالفيوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة محاولة سرقة إحدى مكاتب البريد بالفيوم.

تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من مدير إحدى مكاتب البريد باكتشافه عدم وجود قفلين خاصين بالباب المخصص للموظفين  بالطابق الأرضي بمبنى المكتب (مخصص لمكاتب الموظفين ومكان لاستقبال الجمهور وغرفة الخزينة) ووجود كسر بنافذة بدورة مياه بالطابق الأول علوى (غير مستغل وخالى) وعدم وجود مسروقات ، وبالمعاينة تم العثور  على القفلين بجوار الباب ولم يتم فتحه نظرًا لغلقه من الداخل ووجود آثار عنف بالنافذة .

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (تباع - مُقيم بدائرة المركز ) .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لكونه مُقيم بذات القرية الكائن بها مكتب البريد عقد العزم على سرقته وأعد لذلك عتلة حديدية وأنه بتاريخ الواقعة قام بالتوجه إلى المكتب ليلًا وكسر القفلين باستخدام العتلة الحديدية إلا أنه إكتشف أن الباب مغلق من الداخل فلم يتمكن من كسره.

كما أضاف المتهم بقيامه بتسلق المواسير وكسر نافذة دورة المياه بالطابق الأول علوى والدلوف من خلالها وتبين له خلو ذلك الطابق من ثمة محتويات ووجود باب حديدي مغلق يفصله عن الطابق الأرضى فانصرف دون الاستيلاء على شئ ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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