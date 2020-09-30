جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

وظل السلطان قابوس مهيمنا على صناعة القرار الأعلى في عُمان طوال فترة حكمه، إذ شغل مناصب رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الخارجية.

وبعد وفاة قابوس بشهر ، وتحديدًا في 25 فبراير ، توفي رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 92 عامًا، وشُيع مبارك في جنازة عسكرية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام بعد وفاته .

وبعد أشهر عدة ، توفي أمس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حيث أعلن الديوان الأميري الكويتي أمس نبأ وفاته ،وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بيانًا من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.





#قابوس-بن-سعيد، موقع تويتر في سلطنة عمان، حيث استذكر رواد موقع تويتر رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع العام الجارى. وبعد وفاة أمير الكويت ، تصدر هاشتاج