لنظر دعاوى الانتخابات.. جلسة عاجلة لمحكمة القضاء الإدارى

تعقد محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة وعاجلة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، للنظر في الدعاوى الانتخابية الخاصة بمجلس النواب.





وأغلق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى أبوابه أمس الساعة ١٠ مساءً، لينتهي بذلك الموعد المحدد لتلقي وإيداع الدعاوى الخاصة بالانتخابات.



