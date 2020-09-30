لنظر دعاوى الانتخابات.. جلسة عاجلة لمحكمة القضاء الإدارى

تعقد محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة وعاجلة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، للنظر في الدعاوى الانتخابية الخاصة بمجلس النواب.
وأغلق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى أبوابه أمس الساعة ١٠ مساءً، لينتهي بذلك الموعد المحدد لتلقي وإيداع الدعاوى الخاصة بالانتخابات.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى أمس عددًا من القرارات المتنوعة في دعاوى انتخابات مجلس النواب ، وجميع القرارات شملت تأجيل ولم يصدر أي أحكام.
وتنوعت القرارات ما بين تأجيل ٧٨ دعوى لجلسة اليوم الأربعاء للاطلاع والرد علي طلبات المحكمة التى أبدتها للمدعين، فيما قررت المحكمة تأجيل ٢٥ دعوى لجلسة الغد للاطلاع.
وقررت المحكمة أيضًا إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي ، وأحالت دعوى أخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.