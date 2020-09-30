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محافظات

نائب محافظ مطروح تبحث خطة القضاء على الأمية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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ايمن محمود
 التقت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح  بعادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية بمطروح وأحمد مصطفي مسئول تعليم الكبار بمركز محافظة مطروح لمناقشة الخطة الموضوعة للعام الجديد لمحو الأمية.


وأكدت الدكتورة دينا انه تم مناقشة  مبادرة مطروح بلا أمية والتي أطلقتها محافظة مطروح العام الماضي وكان لها أثر كبير في التغلب على الأمية وزيادة أعداد المتعلمين الكبار.

وأضافت  ان القيادة السياسية  تهتم بتعليم الكبار والقضاء علي الأميه  وتقدم كافة اوجة الدعم لخفض معدلات  الأمية بالمجتمع.

وأشارت ان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع الجهود المبذولة بالمحافظة للقضاء علي الأمية  بكافة مدن المحافظة  مع الاستجابة الفورية لاى مطالب  لفتح فصول جديدة لخفض معدلات الأمية بمطروح. 

 وأوضحت أن  الأمية  من اهم المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح كما ان القضاء على  الامية تحقيق المشاركة الفعالة لكل مواطن فى إتخاذ القرارات على جميع مستويات الحياة الاجتماعية والسياسية .
نائب محافظ مطروح تبحث خطة القضاء على الأمية
نائب محافظ مطروح تبحث خطة القضاء على الأمية
نائب محافظ مطروح تبحث خطة القضاء على الأمية
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