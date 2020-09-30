نائب: مجمع المديريات بالمحافظات سيساعد فى وجود تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية





قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن قرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات يأتى فى إطار التحول الرقمى الذى نقوم بتطبيقه فى مصر خلال الفترة الحالية.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجمع المديريات بالمحافظات سيكون مثل مركز المعلومات ، وبه الخدمات متصلة ببعض الوزارات المعينة والتى تختاج لتنسيق بين هذه الوزارات.





وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إنشاء هذه المجمع سيساعد فى وجود تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية ، وسيمنع ظهور الفاسدين.



