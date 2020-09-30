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برلمان

نائب: مجمع المديريات بالمحافظات سيساعد فى وجود تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:33 م
النائب بدوى النويشى
النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن قرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات يأتى فى إطار التحول الرقمى الذى نقوم بتطبيقه فى مصر خلال الفترة الحالية.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجمع المديريات بالمحافظات سيكون مثل مركز المعلومات ، وبه الخدمات متصلة ببعض الوزارات المعينة والتى تختاج لتنسيق بين هذه الوزارات.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إنشاء هذه المجمع سيساعد فى وجود تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية ، وسيمنع ظهور الفاسدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اعلن في اجتماع مجلس المحافظين ، انه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
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