AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 1415 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1415) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات .. ضبط 1452 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

القبض على 1661 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

فى حملات أمنية.. ضبط 1324 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

خلال يوم واحد.. ضبط 1429 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الداخلية : ضبط 3824 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

بدون كمامات.. الداخلية تضبط 2994 سائق نقل جماعى

ترشيحاتنا

الخطيب يرشح موسيماني لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

كاميرات المراقبة كشفته.. أب يلقي ابنه من ذوي الإحتياجات الخاصة في البحر .. تفاصيل

عيار 24 يسجل 949 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل عقد الأهلي مع موسيماني لتدريب الفريق خلفا لفايلر

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

الأهلي يتفق مع موسيماني على تدريب الفريق خلفا لفايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور