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برلمان

ماريان عازر تلقي محاضرة عن أمن وخصوصية إنترنت الأشياء في مؤتمر ايساكا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:32 م
الدكتورة ماريان أمير
الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
قامت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمراة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام ، بإلقاء كلمة عن امن و خصوصية إنترنت الأشياء في مؤتمر ايساكا العربي، بعنوان "المخاطر الناشئة في عصر عدم التيقن" و حضره متخصصون في أمن المعلومات من  عدة دول عربية منها مصر و السعودية و الإمارات المتحدة و العراق و لبنان و البحرين.  

واستعرضت د عازر ، خلال المحاضرة نظرة شاملة للانترنت الأشياء ومؤشرات استخدامه خلال السنوات المقبلة  وتطبيقات المختلفة كما تطرقت إلى أهم المخاوف من الناحية الأمنية و الخصوصية و ذكرت العديد من الهجمات التي تمت خلال السنوات الماضية كما تطرقت إلى أهم التحديات المتعلقة بأمن أنترنت الأشياء واختتمت كلمتها بعرض افضل الطرق التقليل من المخاطر.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر حاصلة علي الماجستير و الدكتوراة  في هندسة الاتصالات والإلكترونيات في مجال تأمين المعلومات و لها اكثر من 75 بحث دولي في هذا المجال وهي نائب رئيس ايساكا العالمية  بمصر وعضو في مجلسها الاستشاري الدولي  و أستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات وأستاذ مساعد بجامعة النيل و حاصلة على العديد من الجوائز والتقديرات على المستويين الدولي والمحلي.
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