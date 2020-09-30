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حوادث

شيري هانم وزمردة أمام الاقتصادية للنطق بالحكم في التحريض على الدعارة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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أحمد مهدي - إسلام مقلد
وصلت المتهمتان شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها نورا الشهيرة بـ "زمردة"، إلى مقر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، المنعقدة برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، وذلك قبل صدور الحكم على المتهمتين، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.


وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» - وشهرتها «شيري هانم» - و«نورا»-وشهرتها «زمردة» - لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد احداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.


ورصدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام»، غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» - من خلال المتابعة والتحريات - انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.


وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
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