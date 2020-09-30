العقارب تهاجم قرى سوهاج.. والأهالي يستغيثون من تسببها فى ضياع أبنائهم

فقدت محافظة سوهاج، في العشرة أيام الأواخر من شهر سبتمبر الحالي، أرواح أطفال عدة بسبب لدغ عقارب لهم في منازلهم والأماكن المُختلفة بقرى الإقليم، ما أثار خوف أهالي القرى والنجوع بسوهاج، وشتت تفكيرهم فهم يعيشون بتلك المنازل منذ سنوات عديدة فمتى إنتشرت العقارب بين بيوتهم.





وأخذت التساؤلات تطرح نفسها، هل هذا بسبب البيئة المُحيطة بالمنازل؟ هل يوجد شيئًا ما بالمنازل تجعل العقارب تُعشش بها؟هل أتت هذه العقارب مع شيئًا ما خاص بالأحوال الجوية بالأماكن المتواجد بها منازل الضحايا؟وهكذا حتى كاد يُشت عقول بعض الأهالي الذين فقدوا أبناءهم ضحية لدغ أحد العقارب .





ولقي العديد من الأطفال مصرعهم نتيجة لدغ عقرب وكانت أخرهم الطفلة "حسناء. ع"، 3 سنوات، تُقيم بإحدى قرى مركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، والتي لقيت مصرعها إثر لدغة عقرب لها بمنزلها بدائرة المركز، يوم 28 من سبتمبر.





كما لقي "جابر. ع"، 33 عامًا، عامل، مصرعه الاسبوع الماضي مُتأثرًا بلدغ عقرب أثناء تواجده في منزله، بمركز المراغة شمالي سوهاج.





كما أصيب طالب وطالبه في يومًا واحدًا بارتفاع بدرجات الحرارة وسرعة بضربات القلب، إثر لدغ عقرب لهما، حيث أصيب كلًا من:"محمد. ص. ص"، 12 عامًا، طالب، يُقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، و"ملك. م. م"، 12 عامًأ، طالبة، وتُقيم بناحية باجا دائرة المركز، بالإصابات المنوه عنها، إثر لدغ عقرب.





ويُطالب أهالي القرى الذين انتشر بينهم الخوف من إصابة أحد أبناءهم بلدغ عقرب يؤدي بحياتهم، باهتمام صحة سوهاج بالأمر وايجاد حلًا له، مثل رش مادة بالقرى تقتل العقارب وتصل لهم بمخبئهم.





وذلك لحمايتهم وأطفالهم وذويهم من ضياع أرواحهم ضحايا للدغ عقرب ينتشر بينهم في الآونة الأخيرة دون معرفة السبب في ظهورة فجأة هكذا.