AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الملكة إليزابيث ناعية الشيخ صباح الأحمد: أقدر صداقته.. وسيبقى في ذاكرة الجميع

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:18 م
الملكة إليزابيث وأمير
الملكة إليزابيث وأمير الكويت الراحل
Advertisements
شيماء مصطفى
بعثت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، برقية تعزية إلى العائلة الحاكمة في الكويت في أعقاب وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت الملكة إليزابيث في بيان نشر على حساب العائلة المالكة بموقع "تويتر": "حزنت لسماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد".

وأكدت أن الأمير الراحل كرس حياته لخدمة دولة الكويت وخاصة علاقتها مع حلفائها وأصدقائها.

وأضافت "سيبقى في ذاكرة جميع الذين يعملون من أجل السلام، وحماية الاستقرار الإقليمي بين الأمم وبين الأديان ومن أجل القضية الإنسانية". 

وتابعت: "أقدّر بشدة صداقته تجاه المملكة المتحدة وزيارته التي لا تنسى في نوفمبر 2012".

وتقدمت ملكة بريطانيا بخالص التعازي لشعب الكويت، كما تمنت أن يستمر التاريخ الطويل من الصداقة الوثيقة بين البلدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الصحة العالمية ناعيا أمير الكويت: فقدنا قائدا إنسانيا عالميا

وفاة أمير الكويت.. الحزن يخيم على العالم العربي.. زعماء العالم ينعون الشيخ صباح.. ودول عربية تنكس الأعلام وتعلن الحداد على روح الأمير الراحل

خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق.. منة فضالي تنعى الشيخ صباح الأحمد

وفاة أمير الكويت.. شيخ الأزهر: كان قائدا حكيما خدم الأمتين الإسلامية والعربية.. ونقابة الأشراف: كان نموذجا بارزا في البذل والعطاء

أحمد زاهر وصابرين ولطفية وفيفي ورامي صبري ونهال عنبر ينعون أمير الكويت

موجز السوشيال| نجوم ومشاهير ينعون أمير دولة الكويت.. سارة سلامة تستعرض جمالها

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت

بعد الولادة بساعات.. سيدة تطلب إرجاع كل ملابس المولود.. صور

تفاصيل عقد الأهلي مع موسيماني لتدريب الفريق خلفا لفايلر

ما يقرأ عند زيارة القبور وحكم زيارتها

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه