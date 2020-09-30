على السيد: أمير الكويت الراحل له دور كبير في العمل الإنساني لخدمة العرب.. فيديو

وأضاف الكاتب الصحفى على السيد، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن فى فترة التسعينات من القرن الماضى لعب دوراص هامًا خلال فترة غزو الكويت، وكان له دور دبلوماسيى ومؤثر على الساحة الدولية وكانت آراؤه المتوازنة تقابل بترحاب شديد.