AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على السيد: أمير الكويت الراحل له دور كبير في العمل الإنساني لخدمة العرب.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن أمير الكويت الراحل كان له دور كبير في العمل الإنساني لخدمة العرب والمسلمين، لافتًا إلى أنه عمل فى وظائف كثيرة جدًا فى دولةا لكويت وتولى حقيبة الإعلام وبعض المهما والوظائف الحيوية والاستيراتيجة فى الكويت.



وأضاف الكاتب الصحفى على السيد، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن فى فترة التسعينات من القرن الماضى لعب دوراص هامًا خلال فترة غزو الكويت، وكان له دور دبلوماسيى ومؤثر على الساحة الدولية وكانت آراؤه المتوازنة تقابل بترحاب شديد.


واكد ان أمير الكويت كان يلقب بأمير الغنسانية نظرًا لدوره الكبير فى خدمة العرب والمسلمين، منوهًا أنه استطاع أن يجعل من دولة الكويت دولة تهتم بالتعليم وساهم فى نشر البعثات التعليمية.


و أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 



ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.



وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.



وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح الاحمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر ناهز الـ91 عاما

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى أمير الكويت

التلفزيون المصري يضع شارة سوداء حدادا على أمير الكويت.. فيديو

أسكنه فسيح جناته.. أشرف زكي وأصالة ينعيان أمير الكويت

هشام البقلي يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

هالة صدقي تعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

ترشيحاتنا

بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

في أول كلمة له بعد اليمين.. البكاء يغلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. فيديو

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

عيار 24 يسجل 949 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

هاشتاج الاهلي يتصدر تويتر قبل مباراته مع النصر السعودي

الأهلي يتفق مع موسيماني على تدريب الفريق خلفا لفايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور