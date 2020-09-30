على السيد: أمير الكويت الراحل له دور كبير في العمل الإنساني لخدمة العرب.. فيديو

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن أمير الكويت الراحل كان له دور كبير في العمل الإنساني لخدمة العرب والمسلمين، لافتًا إلى أنه عمل فى وظائف كثيرة جدًا فى دولةا لكويت وتولى حقيبة الإعلام وبعض المهما والوظائف الحيوية والاستيراتيجة فى الكويت.
وأضاف الكاتب الصحفى على السيد، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن فى فترة التسعينات من القرن الماضى لعب دوراص هامًا خلال فترة غزو الكويت، وكان له دور دبلوماسيى ومؤثر على الساحة الدولية وكانت آراؤه المتوازنة تقابل بترحاب شديد.
واكد ان أمير الكويت كان يلقب بأمير الغنسانية نظرًا لدوره الكبير فى خدمة العرب والمسلمين، منوهًا أنه استطاع أن يجعل من دولة الكويت دولة تهتم بالتعليم وساهم فى نشر البعثات التعليمية.
و أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.
وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.
وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح الاحمد.