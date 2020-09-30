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ثقافة

منطقة آثار سقارة تبوح بأسرارها للعالم في كشف جديد.. السبت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:39 م
اثار سقارة
اثار سقارة
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محمد الاسكندرانى
أعلنت وزارة السياحة و الاثار عن الإعلان عن تفاصيل الكشف الكبير يوم ٣ اكتوبر ٢٠٢٠ بمنطقة آثار سقارة .

جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمنطقة آثار سقارة أسفرت خلال الاسابيع الماضية الكشف عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الادمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

تم الكشف عن بئر عميقة للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى بها 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا ومازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار .

من جانبة قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، أن الكشف الأثرى سوف يهز العالم بفضل الكنوز الأثرية الضخمة التى سيتم الإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى العالمى.


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