رئيس استئناف القاهرة يقر توزيع الدوائر والعمل في العام القضائي الجديد

ويختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفني والمتابعة والإشراف على جميع أعمال أعضاء المكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، بما يحقق صالح العمل.





كذلك يختص المستشار محمد شرين فهمي عبد الحميد الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة المختصة بنظر المحاكمات الجنائية والكائن مقرها بجوار مبنی معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.