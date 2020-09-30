رئيس استئناف القاهرة يقر توزيع الدوائر والعمل في العام القضائي الجديد

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن بمناسبة العام القضائي الجديد الذي يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2021.
وناقش قضاة استئناف القاهرة خلال جمعيتهم العمومية توزيع الدوائر وتوزيع العمل خلال العام القضائي الجديد وكذلك تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها.
وكان المستشار عبده احمد عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة أصدر قرار بأن يختص المستشار أحمد شوقي أحمد زكى غزالة الرئيس بالمحكمة بالإشراف والمتابعة على كافة أعمال القسم المدنى بالمحكمة وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى.