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حوادث

رئيس استئناف القاهرة يقر توزيع الدوائر والعمل في العام القضائي الجديد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن بمناسبة العام القضائي الجديد الذي يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2021.

وناقش  قضاة استئناف القاهرة  خلال جمعيتهم العمومية توزيع الدوائر وتوزيع العمل خلال العام القضائي الجديد وكذلك تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها.

وكان المستشار عبده احمد عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة  أصدر قرار بأن يختص المستشار أحمد شوقي أحمد زكى غزالة الرئيس بالمحكمة بالإشراف والمتابعة على كافة أعمال القسم المدنى بالمحكمة وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى. 

ويختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفني والمتابعة والإشراف على جميع أعمال أعضاء المكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، بما يحقق صالح العمل.

كذلك يختص المستشار محمد شرين فهمي عبد الحميد الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة المختصة بنظر المحاكمات الجنائية والكائن مقرها بجوار مبنی معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.
رئيس استئناف القاهرة يقر توزيع الدوائر والعمل في العام القضائي الجديد
رئيس استئناف القاهرة يقر توزيع الدوائر والعمل في العام القضائي الجديد
رئيس استئناف القاهرة يقر توزيع الدوائر والعمل في العام القضائي الجديد
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