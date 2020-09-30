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اقتصاد

10 ملايين دولار حصيلة صادرات مصر من "ورق التواليت" في مايو 2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المدير العام والرئيس التجاري لإحدى الشركات العالمية لإنتاج المنتجات الورقية أحمد الفخراني، ان مصر تعتبر إحدى أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضخ استثمارات بهذا القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس اليوم اننا نعمل جاهدين على تحويل مصر إلى مركز تنافسي للتصدير، وذلك بفضل وصول منتجاتنا المصنعة محليًا إلى 28 دولة حول العالم.

ونوه إلى "أننا نسعى إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية التي تجمعها شراكات تجارية مع مصر، باتفاقيات تجارية".

وحدث تراجع طفيف بصادرات مصر من الورق الصحي في شهر مايو من العام الجاري 2020، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2019، حيث بلغت الصادرات المصرية من الورق الصحي 10 ملايين 77 ألف دولار، مقابل 12 مليون دولار، وذلك بتراجع بلغ نحو مليون و923 ألف دولار.
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