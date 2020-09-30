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تعليم

للطلاب الجدد بجامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن الأنشطة الطلابية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:40 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اصبحت الجامعة ليست للدراسة فقط بل هناك انشطة متعددة داخلها في مختلف المجلات، منها الانشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها، وذلك لتنمية مهارات وقدرات الطلاب. 

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لذلك يقدّم موقع "صدى البلد"، أهم الانشطة الطلابية الموجود فى جامعة القاهرة، وجاءت كالتالي: 


اولا النشاط الرياضى

- كرة القدم الخماسية

لكل جامعة الحق فى المشاركة بعدد 10 لاعبين

زمن المباراة 70 دقيقة من شوطين

يحصل الفائز ثلاث نقاط والتعادل نقطة واحدة

- كرة السلة

لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين  - طلبه / طالبات

يتكون كل فريق من 10 لاعبين

يحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط والمهزوم نقطة واحدة

تقام المباراة من أربع أشواط كل شوط 10 دقائق

- تنس الطاولة

تشترك كل جامعة بفريقين - طلبة وطالبات

يتكون كل فريق من 5 لاعبين

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب


- تنس ارضى 

لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين -طلبة وطالبات

يتكون كل فريق من3 لاعبين

تتكون كل مباراة من 3 مجموعات وتشمل كل مجموعة ستة اشواط

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب

- الاسكواش 

لكل جامعة الحق فى اشتراك عدد2 طالب 2 طلبة

تتكون المباراة من 3 أشواط فى الأدوار الأولى و 5 أشواط فى الأدوار النهائية

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب


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ثانيا النشاط الفنى 

الفنون التشكيلية

التصوير الزيتي والرسم

الرسم بالرصاص

النحت والخزف

التصميم - إعلان  ـ  زخرفة ـ خط عربي

الأشغال الفنية- أشغال جلود ـ معادن ـ أشغال النجارة ـ تصوير ضوئي ـتوليفة خامات


شروط التسابق
ان تكون الإعمال ألمقدمه من من أنتاج الطالب

تقدم كل عدد 25 عملا فنيا

يخصص لكل جامعة مساحة داخل المعرض تقوم بتنسيق الأعمال بها

يشارك عدد 2 طالب او طالبة + مشرف بالمعرض

 
الفنون الشعبية

تقديم عدد ثلاثة أعمال من ابد عات البيئة الشعبية

مدة العرض لاتزيد عن 30 دقيقة

الاستعانة بالموسيقى المسجلة

تشارك الجامعة بعدد 15 طالب وطالبة + مشرف
 
- الموسيقى والكورال

عزف فردى

الغناء الفردي والجماعي

يتكون الفريق من 15 طالب وطالبة + مشرف

الزمن المحدد للتسابق 45 دقيقة



ثالثا النشاط الثقافى 

1-مسابقة الشعر

ان يكون موضوع القصيدة - وحدة الصف العربى

ان تكون القصيدة باللعة العربية الفصحى

لاتقل القصيدة عن ثلاثين بيت او سطر

2- مسابقة القصة القصيرة

الموضوع حر

ان تكون باللغة العربية الفصح , لا تزيد عن 6 صفحات فلوسكاب

3- مسابقة المقال 

الموضوع - الشعوب العربية وتحديات المستقبل

لايزيد المقال عن ثلاث صفحات فلوسكاب

4- مسابقة البحوث

الموضوع حول السوق العربية المشتركة

لايقل البحث عن ثلاثين صفحة

يراعى أصول البحث العلمي والتوثيق

5- مسابقة المعلومات العامة

يشارك كل جامعة بفريق من 3طلاب + مشرف

تدور الأسئلة حول الوطن العربي ومعالمه وتاريخه وثرواته




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