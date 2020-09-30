تعليم الجيزة تدرب الطلاب على منظومة التابلت

حضر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ، خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، التدريبات التي تنظمها المديرية لـ طلاب المرحلة الثانوية على منظومة التابلت .





جاء ذلك بحضور ريحاب عريق – مدير عام الشئون التنفيذية ، و ناصر شعبان – مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية ، وطارق الخضرى- مدير إدارة التدريب بالمديرية .













حيث يتم عقد ورش عمل لتدريب طلاب الصف الاول الثانوى على مستوى إدارات الجيزة ، عن كيفية استخدام التابلت وكيفية البحث عن المعلومة





وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على ضرورة حسن التعامل والأستفاده منه من المصادر المختلفة للمعلومات من خلال بنك المعرفة المصري ، والمكتبة الرقمية واستخدامها للتحصيل العلمى .





ويتم تم عقد ورش العمل للطلاب ، من خلال استاذة متخصصين من التطوير التكنولوجى بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين بإدارة جنوب الجيزة التعليمية .





وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة مع ضرورة التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.





ويشمل الكتاب الدوري التالي:









* دور القنوات التعليمية:





- ستكون شريكًا أساسيًا في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة إسبوعيًا لكل مادة على مدار (14) أسبوعًا وهي الفترة المخصصة للفصل الدراسي الأول.

- تشكل الحلقات التلفزيونية بالإضافة إلى الحصص المدرسية ما يكافئ إجمالي الحصص المقررة وفق خطة المنهج المحددة.

كما حدد الكتاب الدوري ضوابط الدراسة داخل المدرسة:





- الحضور في المدرسة .. خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر ـ لتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.





- تكون خطة توزيع المنهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسي الأول على مدار (14) أسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.





- تكون الحصص المخصصة بالمدارس هي تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحه عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية.

كما وضع الكتاب الدوري ضوابط الحصص المقررة بالمدرسة، وهي كالتالي:

- بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي (المدارس الفترة الواحدة).. يتم تخصيص عدد (6) حصص لكل من "اللغة العربية، ومنهج Connect/المتعدد"، و(4) حصص للمواد "الرياضيات، واللغة الإنجليزية"، و(حصتان) للأنشطة المتنوعة، و(حصة واحدة) لكل من "التربية الدينية والتوكاتسو والتربية الرياضية".

- بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي (المدارس ذات الفترتين).. يتم تخصيص (4) حصص لكل من "اللغة العربية، والرياضيات، ومنهج Connect/ المتعدد"، و(3) حصص لـ"اللغة الإنجليزية"، وحصة واحدة لكل من "الأنشطة المتنوعة، والتربية الدينية، والتوكاتسو، والتربية الرياضية".

- الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.. يتم تخصيص (حصتين) لكل من "اللغة العربية، الرياضيات"، وحصة واحدة لكل من مواد "اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، والمستوى الرفيع، والتربية الرياضية، والتربية الفنية"، وحصة واحدة بالتبادل بين "مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأنشطة".

الصفوف من الأول إلى الصف الثالث الإعدادي.. سيكون هناك (حصتين) لكل من "اللغة العربية، الرياضيات"، وحصة واحدة لكل من مواد "اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية"، وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة.



