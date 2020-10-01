برلماني يكشف أسباب تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا

كشف النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن أسباب تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تكاتف الشعب المصرى مع الحكومة، من خلال اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية اللازمة ساهمت فى تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.





وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مصارحة وزارة الصحة المواطنين بالبيان اليومى لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ساهم ايضا فى التزامهم بالإجراءات الإحترازية.





كما اوضح أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمى ، كما انه مرض شديد الخطورة ، وبالتالى على المواطنين إستمرار الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.