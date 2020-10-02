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برلمان

نائب: مجلس النواب انعقد فى ظروف صعبة أثناء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى انعقد فى ظروف صعبة أثناء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه ساهم فى إصدار عدد كبير من القوانين و342 قرار بقانون لم يتم إصدارها فى ظل رؤساء سابقين وعدم وجود برلمان.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن  القوانين التى أصدرها مجلس النواب الحالى تصب بشكل كبير فى صالح الدولة المصرية والمواطن المصرى.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب استطاع أن يتعامل مع الإصلاح الإقتصادى وتحمل فاتورة الإصلاح، مشيرا إلى أنه كان هناك نمو اقتصادى فى بداية عام 2020،  ولولا فيروس كورونا لكان هناك نمو اقتصادي أكبر.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس وتمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.

جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي  معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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