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حوادث

دفاع المستشارة نهى الإمام يطالب ببراءة موكلته في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل المحكمة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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رامي المهدي
استمعت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، في ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، إلى مرافعة دفاع المتهمة.

وتمسك دفاع المتهمة أمام هيئة المحكمة، ببراءة موكلته، لانتفاء القصد الجنائي في الواقعة، مع انتفاء وجود حالة التلبس، وبطلان التحريات الواردة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مع بطلان شهادة الشهود وكيدية الاتهام.

كما طالب دفاع المتهمة بإحالة الواقعة إلى المحكمة الدستورية نصًا لقانون النيابة الإدارية.

كما التمس الدفاع استخراج صورة طبية من ملف الطبي يبين سبب إحالة موكلي للمعاش.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
 
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
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