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رئيس الوزراء: إنشاء مجمع متطور للمصالح الحكومية بكل محافظة .. نواب: آلية جديدة للقضاء على الروتين.. ويؤكدون: التحول الرقمي إنجاز كبير يسهل حياة ملايين المصريين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:50 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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معتز الخصوصى
نائب: 
مجمع المديريات بالمحافظات تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية
برلمانى: 
إنشاء مجمع المديريات بالمحافظات نقلة جديدة لخدمة المواطنين
برلمانى:
مجمع للمصالح الحكومية بكل محافظة سيقدم خدمة ممتازة للمواطنين 


أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات ، حيث أكدوا أن إنشاء هذا المجمع سيساعد فى إيجاد آلية للقضاء على الروتين الموجود فى المصالح الحكومية ، كما أشاروا إلى أن التحول الرقمى يعتبر إنجاز كبير كنا ننتظره من سنوات وبدأ تحقيقه فى عهد الرئيس السيسى.


فى البداية قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن قرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات يأتى فى إطار التحول الرقمى الذى نقوم بتطبيقه فى مصر خلال الفترة الحالية.


وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجمع المديريات بالمحافظات سيكون مثل مركز المعلومات ، وبه الخدمات متصلة ببعض الوزارات المعينة والتى تحتاج لتنسيق بين هذه الوزارات.


وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إنشاء هذه المجمع سيساعد فى وجود تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية ، وسيمنع ظهور الفاسدين.


وتوجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن قرار الحكومة بإنشاء مجمع المديريات بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم فى علاج إشكاليات موجودة على الأرض من عشرات السنين.


وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تفاعلا ملموسا من جانب الحكومة لحل مشاكل المواطنين، مؤكدا أن إنشاء مجمع المديريات بالمحافظات سيساعد فى إيجاد آلية للقضاء على الروتين الموجود فى المصالح الحكومية.


وتابع: "الحكومة تساعد فى تقديم حلول للمواطنين تساهم فى أن تنال الرضا الشعبى من المواطنين،  مشيرا إلى أن قرار الحكومة يعتبر بمثابة نقلة جديدة فى مفهوم تقديم خدمات جديدة للمواطنين.


وقال النائب أحمد بدران البعلى ، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، سيساهم فى تقديم خدمة ممتازة للمواطنين فى كل المجالات.


وأشار البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التحول الرقمى يعتبر إنجاز كبير كنا ننتظره من سنوات وبدأ تحقيقه فى عهد الرئيس السيسى.


ووجه وكيل لجنة الإتصالات بالبرلمان الشكر للقيادة السياسية على جهدهم الكبير من أجل إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة ، والذى سيعود بالنفع على المواطنين.


وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اعلن في اجتماع مجلس المحافظين ، انه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
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نائب: مجمع المديريات بالمحافظات سيساعد فى وجود تطور إيجابى فى الإدارة بالمصالح الحكومية

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