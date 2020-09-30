سليمان جودة: أمير الكويت الراحل له إسهامات في حرب أكتوبر 1973 "فيديو"

قال الكاتب الصحفى، سليمان جودة، إن أمير الكويت الراحل كانت له إسهامات في حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن الكويت دائمًا ما كانت في خدمة القضية العربية، وخاصة في فترة تولي الأمير الراحل صباح الأحمد، وفي عام 1991 عندما تحرّرت الكويت من الغزو العراقي كانت مصر من مقدمة الدول العربية التى عملت على تحرر الكويت.





وأضاف سليمان جودة خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن هناك علاقات وطيدة ومتميزة بين البلدين منذ عشرات سنوات، وعلى المستوى العربى الأمير الراحل صباح الأحمد كان صاحب مواقف عربية مذكورة ومشهودة له وكان له دور كبير فى محاولة الصلح مع الدول الاربعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين مع قطر.





وتابع أنه كان هناك لواء كامل يقاتل مع الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973م، منوهًا بأن الكويت كان لها موقف مهم في إنهاء الحرب الاهلية في لبنان، كما توجته الأمم المتحدة أميرًا للعمل الإنساني عن دوره.





وأوضح أن الأمير الراحل كان دائمًا يقف بالمساعدات لكل الدول العربية، وذكر أن أمير الكويت الراحل كان حلقة وصل بين مصر وبلاده وله اسهامات كبيرة فى حرب 1973.