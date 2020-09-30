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حوادث

دفاع سيدة المحكمة للقاضي: موكلتي مريضة نفسيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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رامي المهدي
تواصل  محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، في ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام المعروفة  إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"،بلاستماع مرافعة دفاع المتهمه.

و اكد دفاع المتهمة امام هيئة المحكمة ، ان موكلته مريضه نفسية،  وان النيابة الادارية قررت إحالتها للمعاش بسبب ذلك.

واوضح محامي المتهمة، ان تقرير الطب الشرعي الصادر ثابت انه نمودج فحص وذلك بخلاف الحقيقة.
  

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
 
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
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