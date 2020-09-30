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تعليم

تعليم الدقهلية: التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:34 م
جانب من التصفيات
جانب من التصفيات
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همت الحسينى
اقيمت منذ قليل التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية من خلال الفديو كونفرانس وذلك برعاية على عبد الرؤوف احمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية والرائد العام لاتحادات الطلاب بالمديرية .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الألفى مدير عام الخدمات واحمد هلال ومدير إدارة الخدمات وعماد عارف مسئول الاتحادات الطلابية وإشراف عام عبد الغنى غازى موجه عام التربية الاجتماعية.

فيما بدءت التصفية النهائية للمسابقه الساعة العاشرة صباحا وذلك من خلال الحاصلين على المركز الاول على مستوى المديرية للمراحل الثلاث مع محافظات ( الشرقية- دمياط- أسوان- السويس- الاسماعيلية - الدقهلية ).

حيث مثل الدقهلية فى المرحلة الابتدائية محمد محمود عبد النبى طالب بمدرسة الامام محمد متولى الشعراوى ادارة غرب التعليمية .

كما مثل الدقهلية فى المرحلة الاعدادية أحمد اشرف محمد الجمل طالب بمدرسة على بن الى طالب بأويش الحجر ادارة غرب التعليمية و المرحلة الثانوية اسراء اسامة عطية طالبة بمدرسة صهرجت الثانوية المشتركة بأجا.

تعليم الدقهلية: التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير عبر الفيديو كونفرانس
تعليم الدقهلية: التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير عبر الفيديو كونفرانس
تعليم الدقهلية: التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير عبر الفيديو كونفرانس
تعليم الدقهلية: التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير عبر الفيديو كونفرانس
تعليم الدقهلية: التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير عبر الفيديو كونفرانس
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