بالتزامن مع وفاة أمير البلاد.. إجراء هام للجيش الكويتي

أعلنت القوات المسلحة الكويتية عن إصدار أمر بالإفراج عن جميع العسكريين المحجوزين والموقوفين في الجيش تنفيذًا لعقوبات انضباطية بناءً على توجيهات رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.









يشار إلى أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اعتلى مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.



