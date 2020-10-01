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ثقافة

أحمد الردعان يصدر الجزء الثاني من ديوانه الشعري «العزا مارد ميت للحياة»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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طارق موسى
قرر الشاعر أحمد الردعان اصدار  الجزء الثاني من ديوان " العزا مارد ميت للحياة  بدولة الكويت وباقي دول الوطن العربي، وذلك بعد نجاح ديوان  "هذا أنا" الذي حقق مبيعات عالية في دول الخليج علي مدار أكثر من ثلاث أعوام وقد تم إصدار أجزاء جديدة منهم في الإصدار الثاني من الديوان الشعري.

الجزء الثاني من ديوان " العزا مارد ميت للحياة يعد نموذجا رائعا وتنوع ثقافي وحضاري يناقش التطور الثقافي وتأثيره في دول الكويت والمجتمع العربي والاحتكاك الثقافي ويتناول مجموعة من القصائد الشعرية مابين عاطفية وإجتماعية وسياسية.

ومن المقرر طرح الديوان في الأسواق بالكويت والوطن العربي  بشكل أكثر ومن المتوقع أن يحصد نجاحا كبيرا لما حقق شهرة في اصدراته السابقة بدولة الكويت.
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