صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر يصدق على حزمة قرارات لصالح العاملين بالجامعة

صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، على عدة قرارات غير مسبوقة، روعي فيها مصلحة العاملين في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم من منسوبي صندوق التكافل.











وقال الدكتور عبد القادر حسن، مدير استثمار صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر، إن أهم القرارات التي صُدِّق عليها بحضور رئيس الجامعة، تمثلت في:











إضافة خمس علاوات خاصة (علاوات أعوام 2005 حتى2009م)، وزيادة عدد الشهور إلى 100 شهر بدلًا من 82.5 شهرًا، وهذا التعديل في لائحة النظام الأساسي للصندوق.









تحرر زيادة المستحق في نهاية الخدمة إلى أكثر من ثمانين ألف جنيه لمن يكون راتبه الأساسي في 2014/7/1 ثابتًا بقيمة تساوي 800 جنيه؛ بحيث يضرب 800 جنيه في 100 شهر لتصرف 80000 ألف جنيه للعضو في نهاية خدمته، في الوقت الذي يصرف فيه العضو قبل التعديل 38000 ألف جنيه.









وأوضح أن هذا التعديل سيطبق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ تطبيقه لمن سيحالون للمعاش في تاريخ 2020/12/1، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن يقابلها أي زيادة في الاشتراكات.





كما صدق المجلس على زيادة عدد الأشهر إلى 5.5 للمشتركين الجدد، بما يحقق للأعضاء الجدد ما يفوق عائد 25٪ سنويًّا.





وقرر مجلس إدارة الصندوق إلغاء المادة التي تحمل الأعضاء دفع مليون جنيه حتى تصرف مستحقاتهم كاملة من أحكام لائحة النظام الأساسي؛ بهدف التيسير على أعضاء الصندوق.





وأكد حسن أن معدل استثمار الأموال خلال العام المالي 2019 حقق 17.23٪، وهذا عائد مرتفع للغاية في ظل التضخم، ومن ثم عوائد شهادات الاستثمار بالبنوك المصرية، مشيرًا إلى أن حجم المال الاحتياطي بلغ 157 مليون جنيه.





وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن سعادتهم الغامرة بتحقق تلك الزيادة غير المسبوقة منذ أكثر من 27 عامًا، وهو تاريخ إنشاء الصندوق.





وأكد مدير استثمار الصندوق أن رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي للصندوق تعد فرصة واعدة للغاية لتحقيق طفرة في الصندوق؛ حيث يحظى فضيلته بثقة قيادات هيئة الرقابة المالية.



