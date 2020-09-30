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منوعات

بأوزان ضخمة.. شاهد أكبر ثمار قرع في العالم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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نهى حمدي
سجلت مجموعة "Utah Giant Pumpkin Growers" ثماني ثمرات من القرع بوزن أكثر من 1000 رطل (455 كجم)، رقما قياسيًا في ولاية أوتا الأمريكية.


 احتل "القرع" المركز الأول في الحدث السنوي السادس عشر في مدينة "ليحي" بلغ 1825 رطلا، أي ما يعادل 830 كيلوجرامًا، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس".


قام المزارع المحلي "محمد صادق" بزراعة القرع الضخم، وقال منظمو الحدث إنه كان أكبر قرع يزرع ويعتبر ثاني أكبر قرع على الإطلاق في ولاية يوتا.


كان الحدث عبارة عن جلسة رسمية للوزن لـ Great Pumpkin Commonwealth، وهي منظمة جعلت اليقطين العملاق يزرع هواية بمعايير لضمان الجودة وعدالة المنافسة والتعليم.

وتستضيف المجموعة حدثًا ثانيًا في Hee Haw Farms في Pleasant Grove في 10 أكتوبر.
بأوزان ضخمة.. شاهد أكبر ثمار قرع في العالم
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