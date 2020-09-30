برلمان عربي يبدأ جلسته بدقيقة حدادا على أمير الكويت الراحل

افتتح مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية اليوم، الأربعاء، بالوقوف دقيقة صمتا على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.









وذكر رئيس مجلس النواب، نبيه بري في افتتاح الجلسة: "فقد لبنان صديقا عزيزا وشقيقا هو درة من درر العرب هو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح".









وأفاد النائب هادي أبو الحسن، في تصريح لدى دخوله الجلسة: "نتوجه إلى الكويت قيادة وشعبا ومؤسسات بأحر التعازي بوفاة الأمير الراحل أمير الحكمة وأمير الإنسانية وأمير التسامح والانفتاح"، لافتا إلى أنه لا يمكن نسيان وقوف الكويت، وفي المقدمة الراحل، إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وأخطر المراحل وفي أيام الشدة والرخاء.









ويُشار إلى أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تولى مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.









وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.









وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح: "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".









وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح قد أعلن في وقت سابق عن الفئات المسموح لها بحضور مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.









وذكر وزير شئون الديوان الأميري الكويتي في بيان له أنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل.









وأوضح الوزير الكويتي أن حضور مراسم دفن جثمان الأمير الراحل سيقتصر على أقربائه فقط.