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مرأة

جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:01 م
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
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هاجر هانئ
تحتفل الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر بعيد ميلادها الـ 56، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الخمسين إلا أنها مازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها.
 

تتميز إطلالات مونيكا بيلوتشي بأنها جريئة وغير تقليدية فهي تعتمد على التصميمات المصنوعة من الأقمشة الراقية ولكن تختار الموديلات الغريبة وغير التقليدية، وتظهر بها سواء في جلسات التصوير التي تخضع لها أو المناسبات. 


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كما تعتمد الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية اختيار صيحات المكياج وتسريحات الشعر الجذابة التي تكشف عن ذوقها الراقي وجمال ملامحها.


وتحرص مونيكا بيلوتشي دائمًا على التنوع والتجديد، وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار من حين لآخر بلوك جديد ومختلف.


وإليكم أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها...
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها
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