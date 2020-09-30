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فن

طرح الفيلم السعودي "شمس المعارف" على نتفليكس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:00 م
شمس المعارف
شمس المعارف
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محمد نبيـل
تستعد شبكة نتفليكس لطرح الفيلم السعودى "شمس المعارف" يوم 1 من شهر اكتوبر المقبل، مباشرة عقب انطلاقه فى دور العرض السعودية.


الفيلم كان من المنتظر أن يفتتح مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في شهر مارس الماضي بجدة، وذلك قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا.


الفيلم من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.




وتدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتمًا بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته.


وينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدوًا إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ يجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصًا أنها ستضع مستقبلهم في خطر!.
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